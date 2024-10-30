Всего 4 ингредиента в одну тарелку и вы отмоете этим средством весь дом

Posted 30 октября, 12:17
Published 30 октября, 12:17
Modified 30 октября, 12:19
Updated 30 октября, 12:19
Его можно использовать для посуды, плиты, раковины, кухонного фартука, чистки подоконников, уборки в ванной комнате и туалете. Этот рецепт приготовления эффективного средства настолько прост и экономичен, что вам захочется делать его с большим запасом.
Вам понадобиться:
Как приготовить:
В большой и высокий контейнер с закрывающейся крышкой высыпьте все указанные ингредиенты и хорошо перемешайте ложкой. Если хотите, чтобы смесь хорошо пахла, то можете использовать несколько капель эфирного масла, например, лимона, апельсина или лаванды.
Чтобы использовать это домашнее средство, выложите небольшую порцию порошка на тарелку и обмакивая в нее мокрую губку мойте посуду и другие поверхности. Для защиты рук используйте резиновые перчатки, чтобы сохранить кожу от сухости и огрубения.
Также это средство можно использовать вместо специальных таблеток в посудомоечной машине. Добавьте в специальный отсек 1-2 столовые ложки при каждом мытье посуды.
При профилактической чистке стиральной машины добавьте половину кружки смеси (100 гр.) в отсек для порошка и столько же в барабан. В данном случае лимонная кислота прекрасно очищает бытовую технику от известкового налета и отложения солей, а сода, в свою очередь, помогает смягчить воду и вывести скопившиеся остатки порошка в канализацию.
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Источник: Better Homes & Gardens