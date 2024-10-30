Всего 4 ингредиента в одну тарелку и вы отмоете этим средством весь дом

При профилактической чистке стиральной машины добавьте половину кружки смеси (100 гр.) в отсек для порошка и столько же в барабан. В данном случае лимонная кислота прекрасно очищает бытовую технику от известкового налета и отложения солей, а сода, в свою очередь, помогает смягчить воду и вывести скопившиеся остатки порошка в канализацию.