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Posted 30 октября, 17:03

Published 30 октября, 17:03

Modified 30 октября, 17:03

Updated 30 октября, 17:03

Выручка «Почты России» выросла на 3% за три квартала

Выручка «Почты России» выросла на 3% за три квартала

30 октября 2024, 17:03
Фото: пресс-служба Почта России.
За девять месяцев 2024 года «Почта России» увеличила выручку до 161 миллиарда рублей согласно отчетности по РСБУ. Это на три процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такой результат обусловлен увеличением доходов от почтовых услуг и услуг для компаний из сферы e-commerce, сообщают Новые Известия.

Доходы от доставки письменной корреспонденции увеличились на 10%, что связано с ростом на 26% цифровой и гибридной почты. Выручка от услуг маркетплейсам возросла на 61%. В более чем 32 тысячах отделений «Почты России» можно получить заказы с платформ «Авито», Ozon и «МегаМаркет», а в более чем 22 тысячах — с «Яндекс Маркета». В сентябре «Почта России» совместно с Wildberries открыла свыше 250 пунктов выдачи заказов в своих отделениях в качестве пилотного проекта.

Компания активно работает над улучшением качества обслуживания. Так, уже более двух миллионов клиентов воспользовались зонами самообслуживания более чем в 1 000 отделений. Эти зоны, запущенные в апреле 2024 года, сократили время пребывания клиентов в отделениях в два раза. Также скорости обслуживания помогло внедрение QR-идентификации, которую почта представила весной и которой активно пользуются уже шесть миллионов человек.

В этом году «Почта России» возобновила сотрудничество еще с 24 странами, обеспечив стабильное почтовое сообщение с 152 государствами. В августе появилась услуга доставки посылок с наложенным платежом в Армению, Казахстан, Молдову и Белоруссию.

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