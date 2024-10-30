Выручка «Почты России» выросла на 3% за три квартала

Доходы от доставки письменной корреспонденции увеличились на 10%, что связано с ростом на 26% цифровой и гибридной почты. Выручка от услуг маркетплейсам возросла на 61%. В более чем 32 тысячах отделений «Почты России» можно получить заказы с платформ «Авито», Ozon и «МегаМаркет», а в более чем 22 тысячах — с «Яндекс Маркета». В сентябре «Почта России» совместно с Wildberries открыла свыше 250 пунктов выдачи заказов в своих отделениях в качестве пилотного проекта.