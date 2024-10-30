Выручка «Почты России» выросла на 3% за три квартала

Posted 30 октября, 17:03
Published 30 октября, 17:03
Modified 30 октября, 17:03
Updated 30 октября, 17:03
Такой результат обусловлен увеличением доходов от почтовых услуг и услуг для компаний из сферы e-commerce, сообщают Новые Известия.
Доходы от доставки письменной корреспонденции увеличились на 10%, что связано с ростом на 26% цифровой и гибридной почты. Выручка от услуг маркетплейсам возросла на 61%. В более чем 32 тысячах отделений «Почты России» можно получить заказы с платформ «Авито», Ozon и «МегаМаркет», а в более чем 22 тысячах — с «Яндекс Маркета». В сентябре «Почта России» совместно с Wildberries открыла свыше 250 пунктов выдачи заказов в своих отделениях в качестве пилотного проекта.
Компания активно работает над улучшением качества обслуживания. Так, уже более двух миллионов клиентов воспользовались зонами самообслуживания более чем в 1 000 отделений. Эти зоны, запущенные в апреле 2024 года, сократили время пребывания клиентов в отделениях в два раза. Также скорости обслуживания помогло внедрение QR-идентификации, которую почта представила весной и которой активно пользуются уже шесть миллионов человек.
В этом году «Почта России» возобновила сотрудничество еще с 24 странами, обеспечив стабильное почтовое сообщение с 152 государствами. В августе появилась услуга доставки посылок с наложенным платежом в Армению, Казахстан, Молдову и Белоруссию.