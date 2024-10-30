atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 09:50

Published 30 октября, 09:50

Modified 30 октября, 09:52

Updated 30 октября, 09:52

Обладателем квартиры стал новосибирец

Житель Новосибирска выиграл квартиру в Москве

30 октября 2024, 09:50
Фото: 1MI. Обладателем квартиры стал новосибирец
Житель Новосибирска выиграл недвижимость в столице России, о чем он радостно поделился со своей семьей.

Всего разыгрывалось 11 квартир в Москве. В конкурсе участвовали 600 тысяч россиян. Одним из них был Владимир Кашин, живущий в столице Сибири. По условиям конкурса, надо было совершить покупку в крупной торговой сети, после чего дожидаться итогов.

Житель Новосибирска выиграл в первом розыгрыше недвижимость. Именно покупка пылесоса позволила ему стать обладателем новой квартиры.

Владимиру 40 лет. Он совсем не ожила стать победителем, поэтому при звонке не поверил своему счастью. Первым делом он рассказал семье.

Фото: М.Видео-Эльдорадо

Ранее другие организаторы лотереи опровергли выигрыш матерью в размере 100 млн рублей.

Четыре миллиона рублей за лето выиграли новосибирцы в лотереях
Узнать подробнее
Читайте также:
Скандальный суд директора Новосибирского цирка с Росгосцирком — чем все закончилось22 млн рублей выиграл охранник из Новосибирска — на что он их потратитЖительница Новосибирска упустила шанс выиграть 10 миллионов
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Недвижимость#Квартира#Выигрыш
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика