Житель Новосибирска выиграл квартиру в Москве

Всего разыгрывалось 11 квартир в Москве. В конкурсе участвовали 600 тысяч россиян. Одним из них был Владимир Кашин, живущий в столице Сибири. По условиям конкурса, надо было совершить покупку в крупной торговой сети, после чего дожидаться итогов.