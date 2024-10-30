Житель Новосибирска выиграл квартиру в Москве

Posted 30 октября, 09:50
Published 30 октября, 09:50
Modified 30 октября, 09:52
Updated 30 октября, 09:52
Всего разыгрывалось 11 квартир в Москве. В конкурсе участвовали 600 тысяч россиян. Одним из них был Владимир Кашин, живущий в столице Сибири. По условиям конкурса, надо было совершить покупку в крупной торговой сети, после чего дожидаться итогов.
Житель Новосибирска выиграл в первом розыгрыше недвижимость. Именно покупка пылесоса позволила ему стать обладателем новой квартиры.
Владимиру 40 лет. Он совсем не ожила стать победителем, поэтому при звонке не поверил своему счастью. Первым делом он рассказал семье.