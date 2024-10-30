Жители Новосибирска пожаловались на глубокую брошенную траншею

Posted 30 октября, 04:46
Published 30 октября, 04:46
Modified 30 октября, 04:48
Updated 30 октября, 04:48
Траншея вырыта у дома №41 на улице Котовского. Сделали это еще в июле. С тех пор, как говорят жильцы, ее никак не огораживали. Это угрожает безопасности людей.
«Это подтверждает халатное, наплевательское отношение СГК и чиновников к жителям и к своим обязанностям», — сетуют новосибирцы.
Сибиряки жаловались в администрацию района и мэрию города, однако никаких действий не последовало. Жильцы опасаются за жизнь детей, идущих в школу и жизнь пенсионеров, которые могут забыть о вырытой яме.
«Как до сих пор никто в этот ров не свалился… Видимо, ждём трагедии?!», — говорят горожане.