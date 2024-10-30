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Posted 30 октября, 04:46

Published 30 октября, 04:46

Modified 30 октября, 04:48

Updated 30 октября, 04:48

Ограждений у ямы нет

Жители Новосибирска пожаловались на глубокую брошенную траншею

30 октября 2024, 04:46
Фото: 1MI. Ограждений у ямы нет
В Ленинском районе Новосибирска коммунальщики не обезопасили людей от вырытой траншеи, о чем сообщают горожане в соцсетях.

Траншея вырыта у дома №41 на улице Котовского. Сделали это еще в июле. С тех пор, как говорят жильцы, ее никак не огораживали. Это угрожает безопасности людей.

«Это подтверждает халатное, наплевательское отношение СГК и чиновников к жителям и к своим обязанностям», — сетуют новосибирцы.

Сибиряки жаловались в администрацию района и мэрию города, однако никаких действий не последовало. Жильцы опасаются за жизнь детей, идущих в школу и жизнь пенсионеров, которые могут забыть о вырытой яме.

«Как до сих пор никто в этот ров не свалился… Видимо, ждём трагедии?!», — говорят горожане.
Видео: АСТ-54.

Аналогичная ситуация была и на улице Ленинградская. Только после публикации Atas.info яму зарыли.

Житель Новосибирска провалился в разрытую коммунальщиками яму
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