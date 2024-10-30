Жители Новосибирска рассказали, кто отвечает за развитие отечественного спорта

Конкуренцию страховщикам за внимание зрителя активно навязывают букмекерские компании. Большинство (57%) опрошенных заметили возросшую активность букмекеров в проектах поддержки и развития спорта. При этом, 18,4% респондентов считают, что подобная активность беттинговых компаний положительно сказывается на спорт-индустрии. По данным самих букмекеров, объемы спонсорской поддержки также растут. К примеру, компания OLIMPBET за 2022 год потратила более 490 млн рублей на отчисления на спорт. В 2023 году эта цифра составила уже 779,5 млн рублей, а за неполный 2024 год отчисления уже составляют более 1 млрд рублей.