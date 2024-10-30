Жители Новосибирска рассказали, кто отвечает за развитие отечественного спорта

Posted 30 октября, 09:58
Published 30 октября, 09:58
Modified 30 октября, 09:58
Updated 30 октября, 09:58
Аналитики центра маркетинговых исследований ПОЗИЦИЯ изучили мнение 1145 россиян, увлеченных спортом, и установили их отношение к главным спонсорам соревнований, команд и отдельных спортсменов.
Спорт в России переживает трансформацию, считает треть (33%) участников исследования из Новосибирска. А каждый пятый (22,3%) убежден, что отечественный спорт имеет хорошие перспективы для развития, даже несмотря на существующие ограничения для российских команд и спортсменов на международных соревнованиях. При этом, важную роль в развитии и трансформации спорта играют спонсоры. Наиболее значимыми среди них опрошенные считают усилия букмекеров (55%), государства и госкорпораций (27%), и частных компаний (18%).
Две трети новосибирцев (67,4%), увлеченных спортом и постоянно отслеживающих трансляции соревнований, могут назвать не менее трех спонсоров любимой команды, игрока, или чемпионата. В пятерку самых заметных спонсоров спорта вошли: букмекеры (39%), страховые компании (25,8%), автопроизводители (23,2%), топливные компании (20%) и бренды алкоголя (11,5%).
Для некоторых брендов поддержка спорта превратилась в многолетнюю традицию. К примеру, страховая компания СОГАЗ с первого сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выступает ее генеральным партнером и официальном страховщиком. Как сообщили в СОГАЗе, спонсорство спортивных проектов — важная часть социальной политики компании, направленной на системную поддержку спорта и популяризацию здорового образа жизни.
Конкуренцию страховщикам за внимание зрителя активно навязывают букмекерские компании. Большинство (57%) опрошенных заметили возросшую активность букмекеров в проектах поддержки и развития спорта. При этом, 18,4% респондентов считают, что подобная активность беттинговых компаний положительно сказывается на спорт-индустрии. По данным самих букмекеров, объемы спонсорской поддержки также растут. К примеру, компания OLIMPBET за 2022 год потратила более 490 млн рублей на отчисления на спорт. В 2023 году эта цифра составила уже 779,5 млн рублей, а за неполный 2024 год отчисления уже составляют более 1 млрд рублей.
Пятая часть (20,9%) респондентов убеждены, что спонсорство — это имиджевая история, которая не приносит продаж для брендов, но крайне важна для развития всей сферы. Так, самой значимой поддержкой спонсоров опрошенные отметили: финансирование детских школ (44,8%), спортивных учреждений (17,5%), чемпионатов (15,6%) и спонсорство отдельных команд (10,4%).
Наименее подходящими спонсорами спорта опрошенные назвали бренды и производители БАДов и витаминов (38%), алкогольной продукции (22%) и ювелирных украшений (10,2%).
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МЕТОДОЛОГИЯ
*Исследование проведено методом онлайн-анкетирования в октябре 2024 года среди 1213 респондентов — жителей 17 крупных городов Российской Федерации с населением свыше 1 млн чел. Среди опрошенных 1145 (94,4%) человек — поклонники спорта: 19,4% — постоянно следят за спортивными событиями, 44,4% –следят за любимыми командами/спортсменами/видами спорта, 30,6% — не менее 1 раза в мес. просматривают спортивные трансляции или передачи, посвященные спорту.