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Posted 30 октября, 09:11

Published 30 октября, 09:11

Modified 30 октября, 10:37

Updated 30 октября, 10:37

Тепла нет в домах

Жителям Новосибирска возместят ущерб после коммунального ЧП

30 октября 2024, 09:11
Фото: 1MI. Тепла нет в домах
В Новосибирске сотни домов остались без отопления, а из-за коммунальной аварии жильцам причинен значительный ущерб, сообщили в ГСК.

Все случилось 30 октября в двух районах: Заельцовском и Калининском. В местной ТЭЦ произошел тепловой удар. В результате, более 600 домов остались без отопления.

На этом коммунальная авария не закончилась. В нескольких домах начало рвать трубы. Квартиры оказались затоплены. Был причинен значительный ущерб: у некоторых горожан частично обрушился потолок, порвались навесные потолки, оторвались обои и так далее.

Как уточнили в СГК, сейчас работает специальная комиссия, которая регистрируют жалобы жильцов. По номеру 8 (383) 289 04 22 с 8:00 до 17:00 можно получить консультацию насчет ущерба.

Ситуацию с отоплением обещают нормализовать к вечеру до 22:30. В это время тепло должно появиться во всех домах, как обещают в генерирующей компании.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Отопление#Компенсация#Коммунальная авария#СГК
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