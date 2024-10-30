Жителям Новосибирска возместят ущерб после коммунального ЧП

Posted 30 октября, 09:11
Published 30 октября, 09:11
Modified 30 октября, 10:37
Updated 30 октября, 10:37
Все случилось 30 октября в двух районах: Заельцовском и Калининском. В местной ТЭЦ произошел тепловой удар. В результате, более 600 домов остались без отопления.
На этом коммунальная авария не закончилась. В нескольких домах начало рвать трубы. Квартиры оказались затоплены. Был причинен значительный ущерб: у некоторых горожан частично обрушился потолок, порвались навесные потолки, оторвались обои и так далее.
Как уточнили в СГК, сейчас работает специальная комиссия, которая регистрируют жалобы жильцов. По номеру 8 (383) 289 04 22 с 8:00 до 17:00 можно получить консультацию насчет ущерба.
Ситуацию с отоплением обещают нормализовать к вечеру до 22:30. В это время тепло должно появиться во всех домах, как обещают в генерирующей компании.