Авито Авто запускает отраслевое медиа с эксклюзивными инсайдами авторынка

Posted 31 октября, 09:29
Published 31 октября, 09:29
Modified 31 октября, 09:32
Updated 31 октября, 09:32
В журнале Авито Авто объединят все, что нужно современному автолюбителю: новости о мировых новинках, лайфхаки по выбору и покупке авто, истории автоконцернов и марок, а также видеоконтент. Изюминка нового медиа — эксклюзивные материалы о китайском автопроме от редакционной команды, работающей прямо в Китае.
«Запуская журнал, мы действуем в рамках нашей стратегии, согласно которой стремимся делать автомобильный рынок прозрачнее, понятнее и безопаснее. Сегодня Авито Авто посещают более 36 млн пользователей в месяц. На платформе опубликовано 2,3 млн объявлений, по которым в среднем совершается 28 тысяч сделок в день. Эти цифры — доказательство нашего опыта и глубокого понимания потребностей автовладельцев. Мы знаем всё об автомобилях и готовы делиться накопленной экспертизой с нашей аудиторией. Уверены, что этот проект станет не только важным направлением развития нашей компании, но и навигатором в мире авто для читателей», — рассказала руководитель по развитию опыта частных пользователей Авито Авто Анастасия Докучаева.
Во время презентации руководитель журнала Алексей Бутенко и главный редактор Алина Распопова поделились результатами исследования, проведенного перед запуском. Опрос показал, что люди, приобретавшие автомобиль в последний год, активно искали информацию в интернете: 59% респондентов сравнивали цены, 51% интересовались особенностями моделей, 47% сравнивали комплектации и характеристики. 61% опрошенных заявили, что предпочитают получать информацию в формате видеообзоров, а 37% выбрали статьи и рейтинги. При этом 31% участников опроса отметили, что найти нужные данные бывает сложно, а 25% выразили нехватку информации о китайских моделях.
«По данным Авито Авто, период изучения информации об автомобиле до его покупки занимает 2-3 месяца. Порядка 85% аудитории ищет необходимую информацию онлайн, и практически половина респондентов использует при этом 2-4 источника: это сайты объявлений, видеоплатформы, поисковики, сайты дилеров. При этом у 77% респондентов одним из источников получения информации является Авито Авто. А теперь мы соберем в одном месте всю необходимую информацию — от особенностей моделей до лайфхаков по покупке и продаже авто. Уверены, что наша команда профессионалов, причастных к авторынку и давно увлекающихся автомобилями, сделает журнал по-настоящему уникальным и востребованным аудиторией», — подчеркнула Алина Распопова.
Мероприятие завершилось паблик-током, в котором приняли участие музыкант Big Russian Boss, автоблогеры Стас Асафьев и Ангелина Аникеева (Блондинка Драйв), а также главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Эксперты обсудили будущее российского авторынка, растущую популярность китайских автомобилей и ожидания по новым моделям. Они также коснулись перспектив электрокаров и особенностей выбора автомобилей с пробегом в текущих экономических условиях.