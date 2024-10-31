Авито Авто запускает отраслевое медиа с эксклюзивными инсайдами авторынка

Во время презентации руководитель журнала Алексей Бутенко и главный редактор Алина Распопова поделились результатами исследования, проведенного перед запуском. Опрос показал, что люди, приобретавшие автомобиль в последний год, активно искали информацию в интернете: 59% респондентов сравнивали цены, 51% интересовались особенностями моделей, 47% сравнивали комплектации и характеристики. 61% опрошенных заявили, что предпочитают получать информацию в формате видеообзоров, а 37% выбрали статьи и рейтинги. При этом 31% участников опроса отметили, что найти нужные данные бывает сложно, а 25% выразили нехватку информации о китайских моделях.