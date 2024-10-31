Бастрыкин вмешался в дело о коммунальном ЧП с отоплением в Новосибирске

Posted 31 октября, 01:36
Published 31 октября, 01:36
Modified 31 октября, 01:38
Updated 31 октября, 01:38
Утром 30 октября два района остались без отопления. Случилось это в Калининском и Заельцовском районах. С холодными батареями в квартирах находились тысячи человек.
Инцидент произошел из-за аварии на ТЭЦ-4. В некоторых домах разорвались трубы и их затопило. Пострадавшим пообещали вернуть деньги в качестве ущерба.
Ночью отопление в дома вернули, о чем свидетельствовали данные СГК и сайта «Мой Новосибирск». Однако горожане продолжают жаловаться, что в их квартирах холодно.
Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доложить ему результаты проверки аварии, а именно о факте нарушения прав жителей областной столицы.