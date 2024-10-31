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Posted 31 октября, 01:36

Published 31 октября, 01:36

Modified 31 октября, 01:38

Updated 31 октября, 01:38

В деле разбирается СК

Бастрыкин вмешался в дело о коммунальном ЧП с отоплением в Новосибирске

31 октября 2024, 01:36
Фото: Александр Бастрыкин/ВКонтакте. В деле разбирается СК
Коммунальная авария оставила тысячи горожан, живущих в Новосибирске, без отопления: в дело вмешался глава СКР, информировали в ведомстве.

Утром 30 октября два района остались без отопления. Случилось это в Калининском и Заельцовском районах. С холодными батареями в квартирах находились тысячи человек.

Инцидент произошел из-за аварии на ТЭЦ-4. В некоторых домах разорвались трубы и их затопило. Пострадавшим пообещали вернуть деньги в качестве ущерба.

Ночью отопление в дома вернули, о чем свидетельствовали данные СГК и сайта «Мой Новосибирск». Однако горожане продолжают жаловаться, что в их квартирах холодно.

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доложить ему результаты проверки аварии, а именно о факте нарушения прав жителей областной столицы.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Авария#Отопление#Проверка#СК#Коммунальная авария#Александр Бастрыкин
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