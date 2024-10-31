Бывший кинолог новосибирского МВД несколько лет ждет встречи с Бастрыкиным

Евгений Чернышов стал инвалидом после службы в горячих точках на Кавказе. Там он получил две травмы, но медики списали это на старость. Его здоровье ухудшалось с каждым годом, а в 2023 году кинолога официально признали человеком с ограниченными возможностями.