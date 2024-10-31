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Posted 31 октября, 06:44

Published 31 октября, 06:44

Modified 31 октября, 06:46

Updated 31 октября, 06:46

Бывший полицейский не может оспорить результаты комиссии

Бывший кинолог новосибирского МВД несколько лет ждет встречи с Бастрыкиным

31 октября 2024, 06:44
Фото: «Прецедент». Бывший полицейский не может оспорить результаты комиссии
Кинолог из Новосибирска не может доказать, что тяжелые увечья он получил в боях, из-за чего он стал инвалидом.

Евгений Чернышов стал инвалидом после службы в горячих точках на Кавказе. Там он получил две травмы, но медики списали это на старость. Его здоровье ухудшалось с каждым годом, а в 2023 году кинолога официально признали человеком с ограниченными возможностями.

Полицейский был уволен. Евгений судился с военно-врачебной комиссией, но безуспешно. Тогда новосибирец решил обратиться к главе СКР Александру Бастрыкину. На личный прием он не может попасть уже три года, пишет «Прецедент».

Чернышов уверен, что в его деле имелось место фальсификации результатов обследования. Было возбуждено даже уголовное дело, которое так и не может сдвинуться с мертвой точки.

А вот сожительница фейкового афганца из Новосибирска не поверила в ДНК-тест.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Инвалидность#СКР#МВД#Александр Бастрыкин
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