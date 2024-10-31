Бывший кинолог новосибирского МВД несколько лет ждет встречи с Бастрыкиным

Posted 31 октября, 06:44
Published 31 октября, 06:44
Modified 31 октября, 06:46
Updated 31 октября, 06:46
Евгений Чернышов стал инвалидом после службы в горячих точках на Кавказе. Там он получил две травмы, но медики списали это на старость. Его здоровье ухудшалось с каждым годом, а в 2023 году кинолога официально признали человеком с ограниченными возможностями.
Полицейский был уволен. Евгений судился с военно-врачебной комиссией, но безуспешно. Тогда новосибирец решил обратиться к главе СКР Александру Бастрыкину. На личный прием он не может попасть уже три года, пишет «Прецедент».
Чернышов уверен, что в его деле имелось место фальсификации результатов обследования. Было возбуждено даже уголовное дело, которое так и не может сдвинуться с мертвой точки.
А вот сожительница фейкового афганца из Новосибирска не поверила в ДНК-тест.