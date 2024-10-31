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Posted 31 октября, 12:57

Published 31 октября, 12:57

Modified 31 октября, 12:59

Updated 31 октября, 12:59

Мужские руки

Четыре дня в держал в заперти и избивал: суд отправил за решетку домашнего тирана

31 октября 2024, 12:57
Фото: 1MI. Мужские руки

В Новосибирске домашнего тирана осудили на 5 лет колонии

Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 августа 2021 года, когда Маршалюк применил физическую силу для того, чтобы заставить женщину поехать с ним в его квартиру.

По данным следствия, Маршалюк, желая начать совместную жизнь с потерпевшей, насильно усадил её в автомобиль и увёз к себе домой. В течение четырех дней он удерживал её в своей квартире, применяя насилие, когда женщина пыталась сбежать. В один из моментов, когда потерпевшая попыталась выбраться, Маршалюк догнал её на лестничной площадке. Он обрезал ей волосы ножом, а затем нанес несколько ударов ножом в область бедра и не менее двадцати ударов руками по телу.

Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области, в момент, когда женщине удалось сбежать, она воспользовалась моментом и выбралась из квартиры.

На судебном заседании Маршалюк полностью не признал свою вину. Суд, однако, учел все обстоятельства дела и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор был вынесен 31 октября 2024 года, и Маршалюк был взят под стражу в зале суда.

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