Четыре дня в держал в заперти и избивал: суд отправил за решетку домашнего тирана

Posted 31 октября, 12:57
Published 31 октября, 12:57
Modified 31 октября, 12:59
Updated 31 октября, 12:59
По данным следствия, Маршалюк, желая начать совместную жизнь с потерпевшей, насильно усадил её в автомобиль и увёз к себе домой. В течение четырех дней он удерживал её в своей квартире, применяя насилие, когда женщина пыталась сбежать. В один из моментов, когда потерпевшая попыталась выбраться, Маршалюк догнал её на лестничной площадке. Он обрезал ей волосы ножом, а затем нанес несколько ударов ножом в область бедра и не менее двадцати ударов руками по телу.
Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области, в момент, когда женщине удалось сбежать, она воспользовалась моментом и выбралась из квартиры.
На судебном заседании Маршалюк полностью не признал свою вину. Суд, однако, учел все обстоятельства дела и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор был вынесен 31 октября 2024 года, и Маршалюк был взят под стражу в зале суда.