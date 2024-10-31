Четыре дня в держал в заперти и избивал: суд отправил за решетку домашнего тирана

По данным следствия, Маршалюк, желая начать совместную жизнь с потерпевшей, насильно усадил её в автомобиль и увёз к себе домой. В течение четырех дней он удерживал её в своей квартире, применяя насилие, когда женщина пыталась сбежать. В один из моментов, когда потерпевшая попыталась выбраться, Маршалюк догнал её на лестничной площадке. Он обрезал ей волосы ножом, а затем нанес несколько ударов ножом в область бедра и не менее двадцати ударов руками по телу.