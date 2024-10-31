Держу серебро 4 минуты в фольге, чтобы оно блестело ярче звезд

Posted 31 октября, 10:39
Published 31 октября, 10:39
Modified 31 октября, 10:41
Updated 31 октября, 10:41
Можно попробовать два разных метода чистки серебра алюминиевой фольгой. Они пригодятся не только для серебряных украшений, но и для золота. Однако не стоит использовать этот способ на предметах, покрытых серебром или для украшений с драгоценными камнями.
Накройте дно глубокой кастрюли или ковша слоем алюминиевой фольги глянцевой стороной вверх. Добавьте в посудину воды, чтобы высота составляла не менее 5 сантиметров. Насыпьте в воду по чайной ложке соли и пищевой соды. Хорошо перемешайте ингредиенты и поставьте на плиту, чтобы они закипели.
Когда вода забурлит, бросьте в нее серебряные украшения и варите так 3-4 минуты. Затем выньте их щипцами и промойте чистой водой. Слегка просушите салфеткой из микрофибры, чтобы они стали блестящими. Метод особенно подходит для серебряных цепей и украшений без камня.
«Это работает, потому что алюминий более реакционноспособен, чем серебро, и в сочетании с солью и пищевой содой удаляет тусклость (серу) с серебра. Вы, вероятно, почувствуете запах серы, пробуя этот трюк, но к концу ваши украшения будут сверкать как новенькие», — рассказывают эксперты Better Homes & Gardens.
Лайфхак!
Чтобы промыть украшения в раковине и не бояться их потерять в сливе используйте мелкое сито или дуршлаг.
Другой метод очень похож на предыдущий и будет полезен, когда нужно почистить совсем не большое количество украшений, например серьги и кольцо.
Есть много вещей, с которыми серебро не должно соприкасаться, чтобы оно не потемнело раньше времени. Наиболее известными считаются бижутерия и вещества с высоким содержанием кислоты.
Помимо этого, украшения необходимо правильно хранить. Лучше всего держать их во фланелевом футляре с хлопковой подкладкой. Если нет такого ящичка, серебро можно положить в герметичный пластиковый пакет.
Кроме того, с украшениями следует обращаться осторожно, так как они могут изнашиваться, поэтому их нельзя мыть агрессивными чистящими средствами. При попадании еды на серебро их необходимо сразу очистить, не давая высохнуть. В противном случае это может вызвать коррозию и образование пятен.
Ранее мы рассказывали, зачем в холодное время года при стирке класть соль в стиральную машинку.