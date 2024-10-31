Держу серебро 4 минуты в фольге, чтобы оно блестело ярче звезд

В женских шкатулках немало серебренных украшений, которые при частой носке становятся тусклыми. Но как его почистить в домашних условиях от черноты, чтобы оно снова сияло? Идем на кухню и берем простую фольгу для запекания! Это малоизвестный, но очень эффективный метод!

Можно попробовать два разных метода чистки серебра алюминиевой фольгой. Они пригодятся не только для серебряных украшений, но и для золота. Однако не стоит использовать этот способ на предметах, покрытых серебром или для украшений с драгоценными камнями. Метод 1: алюминиевая фольга, пищевая сода и соль Накройте дно глубокой кастрюли или ковша слоем алюминиевой фольги глянцевой стороной вверх. Добавьте в посудину воды, чтобы высота составляла не менее 5 сантиметров. Насыпьте в воду по чайной ложке соли и пищевой соды. Хорошо перемешайте ингредиенты и поставьте на плиту, чтобы они закипели. Когда вода забурлит, бросьте в нее серебряные украшения и варите так 3-4 минуты. Затем выньте их щипцами и промойте чистой водой. Слегка просушите салфеткой из микрофибры, чтобы они стали блестящими. Метод особенно подходит для серебряных цепей и украшений без камня. «Это работает, потому что алюминий более реакционноспособен, чем серебро, и в сочетании с солью и пищевой содой удаляет тусклость (серу) с серебра. Вы, вероятно, почувствуете запах серы, пробуя этот трюк, но к концу ваши украшения будут сверкать как новенькие», — рассказывают эксперты Better Homes & Gardens. Лайфхак! Чтобы промыть украшения в раковине и не бояться их потерять в сливе используйте мелкое сито или дуршлаг. Фольга для чистки серебряных украшений . Фото: 1MI Метод 2: алюминиевая фольга, сода Другой метод очень похож на предыдущий и будет полезен, когда нужно почистить совсем не большое количество украшений, например серьги и кольцо. Положите к глубокую миску большой кусок фольги, чтобы блестящая сторона была наружу.





Насыпьте в нее пищевой соды в зависимости от загрязнения — от 1 до 5 столовых ложек, и положите туда серебро.





Затем вскипятите в чайнике воду и залейте ею смесь так, что бы украшения были под водой.





Соберите края фольги и скрутите их так, чтобы получился мешочек. Оставьте украшения на 2 минуты, а затем встряхните несколько раз кулек из фольги и снова оставьте на 2-3 минуты.





Промойте под теплой водой украшения и вытрите насухо салфеткой. Как хранить серебряные украшения, чтобы они не почернели . Фото: 1MI Что делать, чтобы серебряные украшения не почернели Есть много вещей, с которыми серебро не должно соприкасаться, чтобы оно не потемнело раньше времени. Наиболее известными считаются бижутерия и вещества с высоким содержанием кислоты. Помимо этого, украшения необходимо правильно хранить. Лучше всего держать их во фланелевом футляре с хлопковой подкладкой. Если нет такого ящичка, серебро можно положить в герметичный пластиковый пакет. Кроме того, с украшениями следует обращаться осторожно, так как они могут изнашиваться, поэтому их нельзя мыть агрессивными чистящими средствами. При попадании еды на серебро их необходимо сразу очистить, не давая высохнуть. В противном случае это может вызвать коррозию и образование пятен. Ранее мы рассказывали, зачем в холодное время года при стирке класть соль в стиральную машинку. Мужа можно не беспокоить — точу ножи блендера всего на 2 минуты одним нажатием Узнать подробнее Читайте также: Кто-то травит тараканов месяцами, а эти шарики избавляют от них за раз Всего 4 ингредиента в одну тарелку и вы отмоете этим средством весь дом Держите деньги в кармане: это копеечная добавка не оставит ни единого пятна на посуде