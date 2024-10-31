Гороскоп на сегодня 31 октября — принесут ли звезды удачу

Работа и финансы: Сегодня подходящий день для принятия важных решений. На работе может появиться возможность для карьерного роста, но будьте внимательны к деталям — коллеги могут нуждаться в вашей поддержке. В финансовом плане день благоприятен для крупных покупок, но не увлекайтесь кредитами.