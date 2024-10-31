Итоги работы в III квартале подвели в «Россети Новосибирск»

По результатам III квартала 2024 года лучшие показатели снова продемонстрировали в филиале «Карасукские электрические сети». Этот филиал регулярно достигает наивысших результатов. Остальные филиалы, несмотря на проигрыш лидеру, также продемонстрировали хорошие результаты.