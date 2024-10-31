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Posted 31 октября, 04:51

Published 31 октября, 04:51

Modified 31 октября, 04:53

Updated 31 октября, 04:53

Компания показала хорошие результаты

Итоги работы в III квартале подвели в «Россети Новосибирск»

31 октября 2024, 04:51
Фото: «Россети Новосибирск». Компания показала хорошие результаты
В «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») подвели итоги работы третьего квартала в 2024 году: такие встречи проводятся ежеквартально, что позволяет отслеживать текущие результаты.

Результаты за III квартал работы «Россети Новосибирск» — есть. Об этом сообщил Дмитрий Шароватов, гендиректор компании. Он выделил следующие достижения:

  • Отпуск электричества в сеть достиг 9,8 млрд кВт*ч, что на 6% превышает запланированный показатель и свидетельствует о росте экономики района.
  • Потери электроэнергии снизились до 8,35%, основная часть которых приходится на нелегальное потребление на низком уровне напряжения.
  • Объем инвестиций в модернизацию электросетевого комплекса района в рамках инвестиционной программы составил 2,8 млрд рублей.
Фото: «Россети Новосибирск»

По результатам III квартала 2024 года лучшие показатели снова продемонстрировали в филиале «Карасукские электрические сети». Этот филиал регулярно достигает наивысших результатов. Остальные филиалы, несмотря на проигрыш лидеру, также продемонстрировали хорошие результаты.

Внутренняя конкуренция между отделами «Россети Новосибирск» способствует более оперативной и тщательной разработке механизмов решения текущих производственных задач, что в конечном итоге помогает развитию электросетевого хозяйства района и повышению надежности электроснабжения потребителей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Электричество#Россети
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