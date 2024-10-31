Итоги работы в III квартале подвели в «Россети Новосибирск»

Posted 31 октября, 04:51
Published 31 октября, 04:51
Modified 31 октября, 04:53
Updated 31 октября, 04:53
Результаты за III квартал работы «Россети Новосибирск» — есть. Об этом сообщил Дмитрий Шароватов, гендиректор компании. Он выделил следующие достижения:
По результатам III квартала 2024 года лучшие показатели снова продемонстрировали в филиале «Карасукские электрические сети». Этот филиал регулярно достигает наивысших результатов. Остальные филиалы, несмотря на проигрыш лидеру, также продемонстрировали хорошие результаты.
Внутренняя конкуренция между отделами «Россети Новосибирск» способствует более оперативной и тщательной разработке механизмов решения текущих производственных задач, что в конечном итоге помогает развитию электросетевого хозяйства района и повышению надежности электроснабжения потребителей.