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Posted 31 октября, 08:49

Published 31 октября, 08:49

Modified 31 октября, 08:51

Updated 31 октября, 08:51

В конце октября выпал первый снег и стало по-настоящему холодно

Коммунальный ад в Новосибирске, дети на дороге и арест олигарха — топ событий октября

31 октября 2024, 08:49
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. В конце октября выпал первый снег и стало по-настоящему холодно

Топ-5 главных событий октября в Новосибирске

В последний день уходящего месяца редакция Atas.Info традиционно вспоминает самое важное, что произошло за это время.

Второй осенний месяц принес настоящие холода, как на улице, так и в квартирах новосибирцев. Не будет преувеличением сказать, что основной октябрьской темой было отсутствие отопления. Ну, а кульминацией стала масштабная коммунальная авария 30 октября.

640 домов без тепла

Старое оборудование в насосной станции, запитанной от ТЭЦ-4, не выдержало нагрузки. В результате остановилась вся станция, поток воды под сильным давлением ринулся в систему. Из-за гидроудара оказались разрушены батареи в десятках домов. Восстановить циркуляцию в отопительной системе удалось в тот же день, но ЧП в очередной раз заставляет задуматься о том, какими проблемами может быть чреват отопительный сезон зимой 2024/25.

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Транспортные проблемы

В октябре, как никогда, горожане обсуждали проблемы с общественным транспортом. Несмотря на глобальное подвижного состава, сложности остаются. В первую очередь, организационного характера. Из-за отсутствия в городском бюджете денег на финансирование муниципальных контрактов с перевозчиками сорвана программа замены микроавтобусов-маршруток на большие автобусы. При этом маршруток становится меньше — коммерсанты отказываются от пассажироперевозок, ссылаясь на их нерентабельность.

Наиболее наглядно и скандально системные проблемы в работе пассажирского транспорта показала ситуация, в которую попали школьники-посетители выставки «Учсиб-2024». Из-за невозможности уехать от Экспоцентра школьники были вынуждены идти по обочине до района, где с транспортной доступностью дела обстоят лучше.

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Задержание олигарха Эдуарда Тарана

Скандальный и влиятельный новосибирской предприниматель был задержан в Москве, в рамках расследования дела бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Александра Попелюха, который после отставки занял пост замглавы Агентства по страхованию вкладов. Таран поддерживал с ним деловые связи. Бизнесмена подозревают с мошенничестве, связанном с деятельность новосибирского аквапарка. Таран согласился сотрудничать со следствием и помещен под домашний арест.

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Скандал вокруг вырубки деревьев в центре

Сотни деревьев были вырублены на улице Урицкого в рамках масштабной реконструкции зеленых насаждений. После проведения экспертизы стало известно, что большинство деревьев были больными и угрожали безопасности горожан. Вместо них пообещали посадить новые. Однако местные жители возмутились и опубликовали в соцсетях фото и видео, на которых было видно, что спиленные деревья выглядят вполне здоровыми, без каких-либо признаков деградации стволов. Дело дошло до прокуратуры, которая теперь должна дать оценку действиям муниципалитета.

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Резко подорожало сливочное масло

Во многих магазинах стоимость пачки сливочного масла перевалила за 200 рублей. Это связывают с увеличением закупочных цен на коровье молоко. В Госдуме уже звучат голоса, призывающие ввести государственное регулирование стоимости масла. На этом фоне некоторые крупные производители предупредили торговые сети о серьезном ограничении поставок. Впрочем, в Новосибирске дефицита сливочного масла пока не наблюдается.

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