Коммунальный ад в Новосибирске, дети на дороге и арест олигарха — топ событий октября

Старое оборудование в насосной станции, запитанной от ТЭЦ-4, не выдержало нагрузки. В результате остановилась вся станция, поток воды под сильным давлением ринулся в систему. Из-за гидроудара оказались разрушены батареи в десятках домов. Восстановить циркуляцию в отопительной системе удалось в тот же день, но ЧП в очередной раз заставляет задуматься о том, какими проблемами может быть чреват отопительный сезон зимой 2024/25.