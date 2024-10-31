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Posted 31 октября, 07:08

Published 31 октября, 07:08

Modified 31 октября, 07:10

Updated 31 октября, 07:10

Котиков начнут кормить в парках

Любители котиков со всего мира смогут покормить новосибирских хвостиков

31 октября 2024, 07:08
Фото: Изображение Midjourney. Котиков начнут кормить в парках

В Новосибирске расставят кормушки для бездомных котов

Кормушки для котов и кошек предложили поставить в Новосибирске: обращение уже направлено мэру.

Бездомных животных не хотят оставить голодными в областной столице. Активисты предлагают поставить кормушки возле приютов и в местах обитаниях бездомных котов.

Найти место для питания сможет каждый новосибирец, скачав специальное приложение. Небезразличные горожане смогут купить корм и понаблюдать по видео, как питомцы его едят. В кормушке будет стоять камера.

Данную инициативу направили главе города Максиму Кудрявцеву. Если ее одобрят, то на улицах действительно можно будет покормить котов в специальных для этого местах. Также желающие могут забрать животных к себе домой. К реализации идеи готовы приступить в 2025 году.

Ранее в Новосибирске искали похитителя белок.

Фото: GrandHoli
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Еда#Кот#Кормушки
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