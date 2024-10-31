Любители котиков со всего мира смогут покормить новосибирских хвостиков

Posted 31 октября, 07:08
Published 31 октября, 07:08
Modified 31 октября, 07:10
Updated 31 октября, 07:10
Бездомных животных не хотят оставить голодными в областной столице. Активисты предлагают поставить кормушки возле приютов и в местах обитаниях бездомных котов.
Найти место для питания сможет каждый новосибирец, скачав специальное приложение. Небезразличные горожане смогут купить корм и понаблюдать по видео, как питомцы его едят. В кормушке будет стоять камера.
Данную инициативу направили главе города Максиму Кудрявцеву. Если ее одобрят, то на улицах действительно можно будет покормить котов в специальных для этого местах. Также желающие могут забрать животных к себе домой. К реализации идеи готовы приступить в 2025 году.
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