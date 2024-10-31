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Posted 31 октября, 02:20

Published 31 октября, 02:20

Modified 31 октября, 02:29

Updated 31 октября, 02:29

Тепло появилось в домах

Мэрия отчиталась о завершении работ после коммунальной аварии в Новосибирске

31 октября 2024, 02:20
Фото: 1MI. Тепло появилось в домах
В Новосибирске тысячи жителей страдали от коммунальной аварии: мэрия отчиталась, что все работы завершены.

Все случилось 30 октября. На ТЭЦ, обслуживающей Калининский и Заельцовский район, произошел теплоудар, в результате которого тысяча домов была без отопления. Целый день горожане ждали хороших новостей. К ночи в их батареи должно было поступить тепло.

Как отметила мэрия на основе данных СГК, работы завершились к 22:20. Всю ночь система теплоснабжения начинала свою работу. В настоящий момент управляющие компании завершают регулировку систем отопления еще по пяти адресам.

Также ранее сообщалось, что пострадавшим от разрыва труб в домах выплатят компенсацию. Для этого даже создали штаб, который проконтролирует качество ремонтных работ.

Жителям Новосибирска возместят ущерб после коммунального ЧП
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мэрия#Отопление#Коммунальная авария#СГК
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