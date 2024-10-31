Мэрия отчиталась о завершении работ после коммунальной аварии в Новосибирске

Posted 31 октября, 02:20
Published 31 октября, 02:20
Modified 31 октября, 02:29
Updated 31 октября, 02:29
Все случилось 30 октября. На ТЭЦ, обслуживающей Калининский и Заельцовский район, произошел теплоудар, в результате которого тысяча домов была без отопления. Целый день горожане ждали хороших новостей. К ночи в их батареи должно было поступить тепло.
Как отметила мэрия на основе данных СГК, работы завершились к 22:20. Всю ночь система теплоснабжения начинала свою работу. В настоящий момент управляющие компании завершают регулировку систем отопления еще по пяти адресам.
Также ранее сообщалось, что пострадавшим от разрыва труб в домах выплатят компенсацию. Для этого даже создали штаб, который проконтролирует качество ремонтных работ.