Мэрия отчиталась о завершении работ после коммунальной аварии в Новосибирске

Все случилось 30 октября. На ТЭЦ, обслуживающей Калининский и Заельцовский район, произошел теплоудар, в результате которого тысяча домов была без отопления. Целый день горожане ждали хороших новостей. К ночи в их батареи должно было поступить тепло.