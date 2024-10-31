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Posted 31 октября, 11:26

Published 31 октября, 11:26

Modified 31 октября, 11:28

Updated 31 октября, 11:28

Колеса трамвая вывернуло

«Московский» трамвай сошел с рельсов в Новосибирске

31 октября 2024, 11:26
Фото: Инцидент Новосибирск. Колеса трамвая вывернуло
На улице Троллейной в Новосибирске трамвай №15 сошел с рельсов, вызвав панику среди пассажиров и остановив движение на участке. Инцидент произошел недалеко от торгового центра «Континент» и попал в объективы очевидцев, быстро распространившись по социальным сетям.

По словам свидетелей, трамвай резко остановился с громким ударом, что привело к травмам у нескольких пассажиров. Один из пассажиров рассказал:

«Мы ехали, произошел резкий „бабах“, и мы упали. Я вылетел с сиденья, также какая-то бабушка упала. Трамвай очень древний, я на таком еще в садик ездил».

Сообщается, что задние колеса трамвая буквально вывернуло, и его корпус немного накренился в сторону. На место происшествия прибыли службы, чтобы оценить ситуацию и устранить последствия аварии.

Интересно, что недавно на новосибирском маршруте №13 появились новые трамваи модели Т-701. Однако, как сообщили в городской администрации, вагоны временно сняли с линии для технического осмотра. Поскольку модели совсем новые, после пробега в 1000 км они проходят обязательную проверку завода-изготовителя и специалистов МКП «ГЭТ». Это делается для оценки надежности и соответствия технических характеристик, заявленных производителем.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Авария#Трамвай#Общественный транспорт
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