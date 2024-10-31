«Московский» трамвай сошел с рельсов в Новосибирске

Интересно, что недавно на новосибирском маршруте №13 появились новые трамваи модели Т-701. Однако, как сообщили в городской администрации, вагоны временно сняли с линии для технического осмотра. Поскольку модели совсем новые, после пробега в 1000 км они проходят обязательную проверку завода-изготовителя и специалистов МКП «ГЭТ». Это делается для оценки надежности и соответствия технических характеристик, заявленных производителем.