«Московский» трамвай сошел с рельсов в Новосибирске

Posted 31 октября, 11:26
Published 31 октября, 11:26
Modified 31 октября, 11:28
Updated 31 октября, 11:28
По словам свидетелей, трамвай резко остановился с громким ударом, что привело к травмам у нескольких пассажиров. Один из пассажиров рассказал:
«Мы ехали, произошел резкий „бабах“, и мы упали. Я вылетел с сиденья, также какая-то бабушка упала. Трамвай очень древний, я на таком еще в садик ездил».
Сообщается, что задние колеса трамвая буквально вывернуло, и его корпус немного накренился в сторону. На место происшествия прибыли службы, чтобы оценить ситуацию и устранить последствия аварии.
Интересно, что недавно на новосибирском маршруте №13 появились новые трамваи модели Т-701. Однако, как сообщили в городской администрации, вагоны временно сняли с линии для технического осмотра. Поскольку модели совсем новые, после пробега в 1000 км они проходят обязательную проверку завода-изготовителя и специалистов МКП «ГЭТ». Это делается для оценки надежности и соответствия технических характеристик, заявленных производителем.