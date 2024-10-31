Мужчина громит дом и изибивает супругу — полиция не реагирует на действия тирана

Posted 31 октября, 13:20
Published 31 октября, 13:20
Modified 31 октября, 13:22
Updated 31 октября, 13:22
Согласно сообщениям, мужчина неоднократно наносил ущерб собственности женщины: разбивал окна в ее доме, повреждал автомобиль и даже поджигал имущество. При этом, несмотря на неоднократные обращения пострадавшей в местные правоохранительные органы, ее заявления не получили должного реагирования. Полицейские, как утверждает женщина, не оказали ей необходимой помощи и не предприняли никаких действий для защиты.
В связи с данной ситуацией следственные органы регионального управления СКР начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся халатности должностных лиц.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился о проведении тщательной проверки обстоятельств дела. Он поручил и. о. руководителя СУ СК по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о ходе проверки и выявленных фактах, связанных с данной ситуацией.