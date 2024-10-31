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Posted 31 октября, 13:20

Published 31 октября, 13:20

Modified 31 октября, 13:22

Updated 31 октября, 13:22

Инцидент произошел в Колывани

Мужчина громит дом и изибивает супругу — полиция не реагирует на действия тирана

31 октября 2024, 13:20
Фото: 1MI. Инцидент произошел в Колывани

Бастрыикн заинтересовался буйным новосибирцем, который избивает жену

Следственный комитет России начал проверку инцидента в поселке Колывань в Новосибирской области. В соцсетях сообщили о том, что бывший супруг местной жительницы систематически нападает на нее.

Согласно сообщениям, мужчина неоднократно наносил ущерб собственности женщины: разбивал окна в ее доме, повреждал автомобиль и даже поджигал имущество. При этом, несмотря на неоднократные обращения пострадавшей в местные правоохранительные органы, ее заявления не получили должного реагирования. Полицейские, как утверждает женщина, не оказали ей необходимой помощи и не предприняли никаких действий для защиты.

В связи с данной ситуацией следственные органы регионального управления СКР начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся халатности должностных лиц.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился о проведении тщательной проверки обстоятельств дела. Он поручил и. о. руководителя СУ СК по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о ходе проверки и выявленных фактах, связанных с данной ситуацией.

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