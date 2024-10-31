Мужчина громит дом и изибивает супругу — полиция не реагирует на действия тирана

Согласно сообщениям, мужчина неоднократно наносил ущерб собственности женщины: разбивал окна в ее доме, повреждал автомобиль и даже поджигал имущество. При этом, несмотря на неоднократные обращения пострадавшей в местные правоохранительные органы, ее заявления не получили должного реагирования. Полицейские, как утверждает женщина, не оказали ей необходимой помощи и не предприняли никаких действий для защиты.