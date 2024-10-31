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Posted 31 октября, 13:29

Published 31 октября, 13:29

Modified 31 октября, 13:31

Updated 31 октября, 13:31

Как отбелить белые носки в домашних условиях

Не надо тереть белые носки: всего 2 часа в тазу и они снова как новые

31 октября 2024, 13:29
Фото: Изображение Midjourney. Как отбелить белые носки в домашних условиях
Белые носки со временем могут стать серыми из-за грязи на полу и обуви. Решение этой проблемы может быть гораздо проще, чем кажется. Расскажем, в чем их можно замочить, чтобы носки стали белее снега.

Белые носки сочетаются практически с любой одеждой, поэтому так часто используются. Однако одно из самых неприятных, когда они стираются, но не отстирываются или теряют цвет. Помимо правильной стирки есть несколько факторов, которые влияют на их белизну:

  • Не носите носки более суток
  • Не забывайте, что стирать белые носки нужно отдельно от цветной одежды.
  • Замачивайте носки перед стиркой, так как этот способ является наиболее эффективным, чтобы избавиться от стойкой грязи.

Так какие же средства можно использовать в борьбе за белый цвет?

Пищевая сода

Пищевая сода должна быть на первом месте в борьбе за потерявшим цвет грязными носками.

Налейте теплую воду в подходящую емкость, добавьте туда полстакана соды и оставьте носки в воде на 2 часа. После этого отожмите лишнюю воду и аккуратно постирайте белые носки вместе с другим белым бельем в стиральной машине.

Хозяйственное мыло

Наверняка может появиться вопрос, как можно использовать хозяйственное коричневое мыло для белых носков. Дело в том, что сначала нужно замочить носки в теплой воде с лимонным соком, а потом уже использовать хозяйственное мыло.

После замачивания намыльте их и положите в полиэтиленовый пакет, завязав и оставив на ночь. На следующий день достаньте носки из пакета и постирайте как обычно. Пройдя весь этот процесс, они должны получиться белоснежными.

Как отстирать белые носки от грязиКак отстирать белые носки от грязи
Как отстирать белые носки от грязи. Фото: Изображение Midjourney

Лимонный сок

Лимонная кислота обладает антибактериальным свойством и действует как натуральный отбеливатель. Если замочить белые носки в тазу с теплой водой, куда выжата половинка лимона всего на 2-3 часа, это может творить чудеса. После лимонного замачивания вам просто нужно будет положить носки в машину и постирать.

Уксус

Столовый уксус оказывает чудесное действие на чистку белых носков. Сначала налейте кипящую воду в емкость и добавьте в нее полстакана 6% уксуса. После этого положите грязные носки в воду и оставьте там их на ночь.

В конце отожмите воду и положите носки в стиральную машину. После завершения этих процедур носки будут белыми и такими же, какими были куплены в первый раз

Таблетки для посудомоечной машины

Одним из продуктов, которые помогают носкам обрести белизну являются таблетки для посудомоечной машины. Ингредиенты, содержащиеся в них, помогают грязным и носкам стать белыми всего за один прием.

Чтобы использовать таблетку сначала налейте немного теплой воды в таз. Добавьте таблетку и дайте ей раствориться в воде. После оставьте носки в воде на несколько часов. По окончанию замачивания постирайте их обычным способом и радуйтесь своей находчивости.

Ранее мы рассказывали, как убрать мрак в квартире, всего лишь отбелив тюлевые шторы.

Источник: Soru

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