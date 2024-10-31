Не надо тереть белые носки: всего 2 часа в тазу и они снова как новые

Лимонная кислота обладает антибактериальным свойством и действует как натуральный отбеливатель. Если замочить белые носки в тазу с теплой водой, куда выжата половинка лимона всего на 2-3 часа, это может творить чудеса. После лимонного замачивания вам просто нужно будет положить носки в машину и постирать.