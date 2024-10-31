Новосибирская область заняла 5 место по спросу на электрички в России

Posted 31 октября, 12:00
Published 31 октября, 12:00
Modified 31 октября, 12:02
Updated 31 октября, 12:02
С января по сентябрь текущего года услугами электропоездов воспользовались 18,2 миллиона пассажиров, что на 8,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Эта информация была озвучена на официальном сайте правительства региона.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский отметил, что рост пассажиропотока стал возможен благодаря эффективному взаимодействию между железнодорожными компаниями и органами власти региона. В настоящее время область уступает по количеству перевезенных пассажиров только таким крупным регионам, как Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области.
На территории Новосибирской области функционирует 147 маршрутов пригородных поездов по будням и 141 маршрут по выходным. Эта маршрутная сеть была сформирована с учетом потребностей населения и постоянно корректируется в зависимости от спроса. Такой подход позволяет эффективно удовлетворять потребности пассажиров и обеспечивать стабильные перевозки.
По предварительным данным, за три квартала 2024 года общее количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта в Новосибирской области составило 320,8 миллиона человек. Из этого числа 20,2 тысячи воспользовались водным транспортом, 232,6 миллиона — наземным автобусным и электротранспортом, 63 миллиона — новосибирским метро, а 7 миллионов — авиатранспортом.