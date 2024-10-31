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Posted 31 октября, 12:00

Published 31 октября, 12:00

Modified 31 октября, 12:02

Updated 31 октября, 12:02

Электричка в Новосибирске

Новосибирская область заняла 5 место по спросу на электрички в России

31 октября 2024, 12:00
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Электричка в Новосибирске
По итогам девяти месяцев 2024 года Новосибирская область достигла значительного успеха в области пассажирских перевозок, заняв пятое место в России по спросу на пригородные электрички.

С января по сентябрь текущего года услугами электропоездов воспользовались 18,2 миллиона пассажиров, что на 8,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Эта информация была озвучена на официальном сайте правительства региона.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский отметил, что рост пассажиропотока стал возможен благодаря эффективному взаимодействию между железнодорожными компаниями и органами власти региона. В настоящее время область уступает по количеству перевезенных пассажиров только таким крупным регионам, как Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области.

На территории Новосибирской области функционирует 147 маршрутов пригородных поездов по будням и 141 маршрут по выходным. Эта маршрутная сеть была сформирована с учетом потребностей населения и постоянно корректируется в зависимости от спроса. Такой подход позволяет эффективно удовлетворять потребности пассажиров и обеспечивать стабильные перевозки.

По предварительным данным, за три квартала 2024 года общее количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта в Новосибирской области составило 320,8 миллиона человек. Из этого числа 20,2 тысячи воспользовались водным транспортом, 232,6 миллиона — наземным автобусным и электротранспортом, 63 миллиона — новосибирским метро, а 7 миллионов — авиатранспортом.

Электрички в Новосибирской области меняют маршруты из-за ремонта на путях
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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирская область#Маршруты#Электрички#Пассажирские перевозки
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