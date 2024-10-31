Новосибирский священник объяснил, чем опасен Хэллоуин 2024

В христианстве считают, что злобные духи действительно существуют и они вовсе не такие забавные, как их представляет молодежь. Повода для веселья вовсе нет, поэтому заигрывать с нечистой силой даже небезопасно. А вот бывшая чиновница считает по-другому: она предложила русифицировать праздник.