Новосибирский священник объяснил, чем опасен Хэллоуин 2024

Posted 31 октября, 05:52
Published 31 октября, 05:52
Modified 31 октября, 05:54
Updated 31 октября, 05:54
На Хэллоуин принято наряжаться в костюм смерти, бесов и других сатанинских существ. Популярность праздника пришла и в Россию. Многие забыли о том, что в православии этот день не должен отмечаться. Церковь относится к Хэллоуину скептически.
По словам священнослужителя Бориса Левитана, это считается заигрыванием с нечестью, а те, кто наряжается в подобные костюмы, просто прославляет его все больше, Om1 Новосибирск.
В христианстве считают, что злобные духи действительно существуют и они вовсе не такие забавные, как их представляет молодежь. Повода для веселья вовсе нет, поэтому заигрывать с нечистой силой даже небезопасно. А вот бывшая чиновница считает по-другому: она предложила русифицировать праздник.