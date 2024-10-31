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Posted 31 октября, 05:52

Published 31 октября, 05:52

Modified 31 октября, 05:54

Updated 31 октября, 05:54

Этот день не считается праздником

Новосибирский священник объяснил, чем опасен Хэллоуин 2024

31 октября 2024, 05:52
Фото: Артем Шершнев. 1MI. Этот день не считается праздником
Хэллоуин отмечают в 2024 году 31 октября: новосибирцам объяснили, почему его нельзя праздновать.

На Хэллоуин принято наряжаться в костюм смерти, бесов и других сатанинских существ. Популярность праздника пришла и в Россию. Многие забыли о том, что в православии этот день не должен отмечаться. Церковь относится к Хэллоуину скептически.

По словам священнослужителя Бориса Левитана, это считается заигрыванием с нечестью, а те, кто наряжается в подобные костюмы, просто прославляет его все больше, Om1 Новосибирск.

В христианстве считают, что злобные духи действительно существуют и они вовсе не такие забавные, как их представляет молодежь. Повода для веселья вовсе нет, поэтому заигрывать с нечистой силой даже небезопасно. А вот бывшая чиновница считает по-другому: она предложила русифицировать праздник.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Православие#Церковь#Праздник#Хэллоуин#Христианство
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