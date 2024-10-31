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Posted 31 октября, 03:08

Published 31 октября, 03:08

Modified 31 октября, 03:10

Updated 31 октября, 03:10

Собаки быстро размножаются

Опасные енотовидные собаки плодятся в лесах Новосибирской области

31 октября 2024, 03:08
Фото: 1MI. Собаки быстро размножаются
В Новосибирской области обсудили борьбу с енотовидными собаками: на совещании выступил глава Минприроды Евгений Шестернин.

Как отметил глава ведомства, енотовидная собака вредит экосистеме. Животное ест яйца, птиц, зайцев. Каждый год самка рожает до 19 щенков. Они быстро развиваются и начинают есть все подряд.

Численность таких собак растет в лесах региона из-за отсутствия интереса у охотников: для людей она бесполезна. Однако популяция увеличивается с каждым днем все больше и больше.

На совещании было предложено, чтобы ловить собак капканами. Также специалисты отметили, что важно привлекать охотников для добычи зверя. Иначе леса просто не спасти.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Лес#Собака
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