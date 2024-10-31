Опасные енотовидные собаки плодятся в лесах Новосибирской области

Posted 31 октября, 03:08
Published 31 октября, 03:08
Modified 31 октября, 03:10
Updated 31 октября, 03:10
Как отметил глава ведомства, енотовидная собака вредит экосистеме. Животное ест яйца, птиц, зайцев. Каждый год самка рожает до 19 щенков. Они быстро развиваются и начинают есть все подряд.
Численность таких собак растет в лесах региона из-за отсутствия интереса у охотников: для людей она бесполезна. Однако популяция увеличивается с каждым днем все больше и больше.
На совещании было предложено, чтобы ловить собак капканами. Также специалисты отметили, что важно привлекать охотников для добычи зверя. Иначе леса просто не спасти.