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Posted 31 октября, 08:02

Published 31 октября, 08:02

Modified 31 октября, 08:10

Updated 31 октября, 08:10

Как использовать соль при стирке от статического электричества

Осенью сыплю это средство на глаз прямо в барабан при стирке и одежда не бьет током

31 октября 2024, 08:02
Фото: Изображение Midjourney. Как использовать соль при стирке от статического электричества
Хозяйки прибегают к различным уловкам при стирке белья, одной из которых является добавление соли в стиральную машину. Ее обязательно добавляют при стирке осенью и зимой, и на то есть веская причина.

Зачем добавлять соль при стирке одежды

Наверняка приходилось не раз сталкиваться с тем, что в холодное время года одежда электризуется при контакте с другими тканями или волосами. Чаще всего эта проблема возникает, когда мы надеваем свитера и пальто. Но благодаря простому и доступному методу вы навсегда забудете об этой неприятной ситуации.

Речь идет об использовании соли в стирке. Достаточно просто окунуть одежду в солевой раствор при последнем полоскании, чтобы предотвратить накопление статического электричества в ткани.

Соль при последнем полоскании

В этой процедуре нет ничего сложного: на 10 литров воды понадобится 3 столовые ложки соли. Как только стирка закончится, замочите одежду в растворе на 40-60 минут, а затем прополоскайте её.

Гораздо более простой вариант — залить растворенную в воде соль прямо в отсек для кондиционера стиральной машины. Для этого предварительно растворите такое количество соли (3 ст. ложки) в 1 стакане теплой воды. Также можно добавить горсть соли прямо в барабан вместе со стиральным порошком. Однако нужно использовать кондиционер для белья, так как будет слабый антистатический эффект.

Совет!

Старайтесь носить одежду в основном из натуральных тканей, так как образование статического электричества возможно только при трении об синтетические ткани.

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#Эмилия Шпилева#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Стирка#Полезные советы
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