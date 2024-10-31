Осенью сыплю это средство на глаз прямо в барабан при стирке и одежда не бьет током

Posted 31 октября, 08:02
Published 31 октября, 08:02
Modified 31 октября, 08:10
Updated 31 октября, 08:10
Наверняка приходилось не раз сталкиваться с тем, что в холодное время года одежда электризуется при контакте с другими тканями или волосами. Чаще всего эта проблема возникает, когда мы надеваем свитера и пальто. Но благодаря простому и доступному методу вы навсегда забудете об этой неприятной ситуации.
Речь идет об использовании соли в стирке. Достаточно просто окунуть одежду в солевой раствор при последнем полоскании, чтобы предотвратить накопление статического электричества в ткани.
В этой процедуре нет ничего сложного: на 10 литров воды понадобится 3 столовые ложки соли. Как только стирка закончится, замочите одежду в растворе на 40-60 минут, а затем прополоскайте её.
Гораздо более простой вариант — залить растворенную в воде соль прямо в отсек для кондиционера стиральной машины. Для этого предварительно растворите такое количество соли (3 ст. ложки) в 1 стакане теплой воды. Также можно добавить горсть соли прямо в барабан вместе со стиральным порошком. Однако нужно использовать кондиционер для белья, так как будет слабый антистатический эффект.
Совет!
Старайтесь носить одежду в основном из натуральных тканей, так как образование статического электричества возможно только при трении об синтетические ткани.
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