Осенью сыплю это средство на глаз прямо в барабан при стирке и одежда не бьет током

Наверняка приходилось не раз сталкиваться с тем, что в холодное время года одежда электризуется при контакте с другими тканями или волосами. Чаще всего эта проблема возникает, когда мы надеваем свитера и пальто. Но благодаря простому и доступному методу вы навсегда забудете об этой неприятной ситуации.