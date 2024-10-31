Отопление вернули в сотни домов после коммунальной аварии в Новосибирске

По данным портала «Мой Новосибирск», в 8 утра отопление вернулось в дома всех горожан. Об этом же информировал СГК. Однако в комментариях компании новосибирцы продолжают писать, что у них в квартирах холодные батареи. Жителям начал оперативно отвечать колл-центр.