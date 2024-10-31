atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 01:35

Published 31 октября, 01:35

Modified 31 октября, 01:37

Updated 31 октября, 01:37

Люди мерзли в домах

Отопление вернули в сотни домов после коммунальной аварии в Новосибирске

31 октября 2024, 01:35
Фото: 1MI. Люди мерзли в домах
В Новосибирске тепло вернули в дома сотен горожан, о чем свидетельствуют данные из ТГ-канала СГК.

Аварийное отключение отопления произошло 30 октября. На ТЭЦ-4 случилась авария, из-за которой больше тысячи домой остались без тепла. Фиксировалось это только в двух районах: Калининском и Заельцовском.

В некоторых домах произошли разрывы труб. Квартиры оказались затоплены. Жильцам пообещали возместить ущерб.

По данным портала «Мой Новосибирск», в 8 утра отопление вернулось в дома всех горожан. Об этом же информировал СГК. Однако в комментариях компании новосибирцы продолжают писать, что у них в квартирах холодные батареи. Жителям начал оперативно отвечать колл-центр.

Фото: СГК
Новосибирцы рассказали о жизни в домах без отопления в зоне ТЭЦ-4
Узнать подробнее
Читайте также:
Дома залило кипятком, нет отопления — последствия коммунальной аварии в НовосибирскеВ мэрии Новосибирска сообщили о сроке подачи тепла в зоне ТЭЦ-4
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Авария#Отопление#Коммунальная авария
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика