Отопление вернули в сотни домов после коммунальной аварии в Новосибирске

Posted 31 октября, 01:35
Published 31 октября, 01:35
Modified 31 октября, 01:37
Updated 31 октября, 01:37
Аварийное отключение отопления произошло 30 октября. На ТЭЦ-4 случилась авария, из-за которой больше тысячи домой остались без тепла. Фиксировалось это только в двух районах: Калининском и Заельцовском.
В некоторых домах произошли разрывы труб. Квартиры оказались затоплены. Жильцам пообещали возместить ущерб.
По данным портала «Мой Новосибирск», в 8 утра отопление вернулось в дома всех горожан. Об этом же информировал СГК. Однако в комментариях компании новосибирцы продолжают писать, что у них в квартирах холодные батареи. Жителям начал оперативно отвечать колл-центр.