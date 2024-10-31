Польза силовых тренировок для женщин: мифы и реальность

Эти страхи коренятся в устаревших стереотипах и мифах, которые давно опровергнуты наукой. Как подчеркивают журналисты Sport Pulse, реальность такова, что силовые тренировки не только не уменьшают женственность, но и приносят значительную пользу здоровью и внешнему виду. Давайте разберём основные мифы и посмотрим, чем на самом деле полезны силовые упражнения для женщин.