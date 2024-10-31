Порыв за порывом: хроника коммунального коллапса в Новосибирске осенью-2024

Конец сентября, на улице уже холодно, но отопления из-за дефектов нет в домах на улице Трикотажной в Дзержинском районе. Жители в отчаянии — они вынуждены находиться дома в верхней одежде, на стенах появляется плесень. Без отопления остаются сотни домов в Ленинском районе. При этом тепла нет по плану — просто энергетики не успели завершить текущий ремонт трубопроводного хозяйства.