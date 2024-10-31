Порыв за порывом: хроника коммунального коллапса в Новосибирске осенью-2024

Posted 31 октября, 07:21
Published 31 октября, 07:21
Modified 31 октября, 07:23
Updated 31 октября, 07:23
Авария на насосной станции, которая 30 октября оставила без отопления 640 домов, пока стала самой крупной коммунальной проблемой с начала отопительного сезона. Но о том, что зимой горожан ждут серьезные проблемы говорят и депутаты горсовета, и независимые эксперты.
Один из первых тревожных звонков прозвучал в конце августе, когда в результате прорыва теплотрассы горячая вода залила проезжую часть на улице Советской в центре города. Тогда жители рассказывали, что в этом районе коммунальщики каждый год по два-три раза за лето раскапывают трубопроводы для устранения постоянно возникающих дефектов.
Начало отопительного сезона вышло откровенно провальное. В первые дни подачи тепла прорвало трубопровод в районе улицы Курчатова в Калининском районе. Горячая вода вырвалась на поверхность и затопила дорогу.
Конец сентября, на улице уже холодно, но отопления из-за дефектов нет в домах на улице Трикотажной в Дзержинском районе. Жители в отчаянии — они вынуждены находиться дома в верхней одежде, на стенах появляется плесень. Без отопления остаются сотни домов в Ленинском районе. При этом тепла нет по плану — просто энергетики не успели завершить текущий ремонт трубопроводного хозяйства.
Губернатор Травников обрушился с критикой на мэрию за такую ситуацию. Но по сути, муниципалитет не обладает должными рычагами влияния на ситуацию.
Начало октября — тысячи жителей в четырех районах города остаются с холодными батареями и без горячей воды. Самая сложная ситуация в Первомайском районе. Там из-за долгов прекратила работу локальная котельная. На проблему обратил внимание глава Следкома РФ Александр Бастрыкин и потребовал от своих подчиненных заняться расследованием скандальной истории.
8 октября мэрия отчиталась о том, что 100% жилья подключено к отопительной системе. А если где-то холодно, то в этом виноваты управляющие компании.
Но в середине октября десятки домов в Ленинском районе вновь остаются без тепла. Эта часть города до сих пор остается испещренной десятками разрытых котлованов. Отопление то есть, что пропадает, соцсети переполнены жалобами горожан.
Речь идет о системной проблеме, считает депутат горсовета Александр Бурмистров.
«Ситуация в Ленинском районе остается критической. Отсутствует в ряде домов отопление, каждый несколько часов приходят сообщения. Люди очень опасаются предстоящей зимы. И основания для беспокойства существенные есть. Перерыто огромное количество дворов, работы толком не видно, пару бедолаг в траншее что-то делают. Вызывает серьезное опасение, какими силами мы будем подключать дома после неизбежных аварий», — говорит Александр Бурмистров.
По информации городского департамента энергетики и ЖКХ, в конце лета-начале осени было зафиксировано на 200 порывов трубопроводов больше, чем в прошлом году. Но муниципалитет связывает это с более масштабной программой испытаний повышенным давлением.
«Все идет в плановом режиме, все существующие аварийные и плановые отключения не превышают нормативных сроков», — заявил глава департамента Дмитрий Зайков в ходе сессии Совета депутатов Новосибирска 30 октября.
Минувшей зимой Новосибирск потрясла череда крупных аварий на трубопроводах, в результате которых в сильный мороз сотни домов оставались без отопления. Энергетики тогда объясняли ситуацию сильной изношенностью всего сетевого хозяйства в городе.
«Сибирская генерирующая компания» заявила о большой ремонтной кампании, которая запланирована на лето 2024 года. Предполагалось отремонтировать 70 километров труб и проложить 36 километров новых линий, что на четверть больше, чем в 2023 году. Общую стоимость ремонтной компании оценивали в 6 миллиардов рублей, один миллиард предполагалось целевым образом направить на ликвидацию аварийных участков в Кировском и Ленинском районах, как раз там, где зимой произошли самые крупные разрывы труб.