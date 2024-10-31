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Posted 31 октября, 07:10

Published 31 октября, 07:10

Modified 31 октября, 07:12

Updated 31 октября, 07:12

Как зовут победителей

Раскрыты самые везучие имена в лотереях — как зовут миллионеров

31 октября 2024, 07:10
Фото: Изображение Midjourney. Как зовут победителей

Жителям Новосибирска назвали самые везучие имена в лотереях

В Новосибирске рассекретили самые удачливые имена в лотереях, о чем свидетельствуют данные статистики.

Каждая из представительниц прекрасного пола выиграла от миллиона рублей. В числе везучих есть Наталья, Елена, Татьяна, Ирина и Ольга. Все они получили крупную сумму, купив лотерейный билет.

Зачастую, выигрыш используется для улучшения своего жилища. Елена из Уфы выиграла 20 млн рублей, а на эти деньги она решила купить квартиру. Наталья из Волгоградской области выигрывала 118 млн рублей. Удача действительно была на ее стороне.

Новосибирцы тоже выигрывают в розыгрышах. Недавно сибиряк получил ключи от квартиры в Москве. Победителем он стал благодаря купленному пылесосу.

Блогер Мамикс полетел по миру, чтобы купить лотерейные билеты на 1 миллион рублей
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Деньги#Лотерея#Выигрыш
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