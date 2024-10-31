Раскрыты самые везучие имена в лотереях — как зовут миллионеров

Posted 31 октября, 07:10
Published 31 октября, 07:10
Modified 31 октября, 07:12
Updated 31 октября, 07:12
Каждая из представительниц прекрасного пола выиграла от миллиона рублей. В числе везучих есть Наталья, Елена, Татьяна, Ирина и Ольга. Все они получили крупную сумму, купив лотерейный билет.
Зачастую, выигрыш используется для улучшения своего жилища. Елена из Уфы выиграла 20 млн рублей, а на эти деньги она решила купить квартиру. Наталья из Волгоградской области выигрывала 118 млн рублей. Удача действительно была на ее стороне.
Новосибирцы тоже выигрывают в розыгрышах. Недавно сибиряк получил ключи от квартиры в Москве. Победителем он стал благодаря купленному пылесосу.