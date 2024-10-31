Раскрыты самые везучие имена в лотереях — как зовут миллионеров

Зачастую, выигрыш используется для улучшения своего жилища. Елена из Уфы выиграла 20 млн рублей, а на эти деньги она решила купить квартиру. Наталья из Волгоградской области выигрывала 118 млн рублей. Удача действительно была на ее стороне.