Распродажи «ограбят» жителей Новосибирска в ноябре

Чтобы не накупить себе ничего лишнего, лучше всего грамотно обдумать, нужен ли вам этот товар или нет. Также лучше заранее сравнить цены, ведь зачастую магазины перед распродажей накручивают сумму, а затем снижают на него цену и продают по фактической стоимости, не в убыток себе.