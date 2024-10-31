Распродажи «ограбят» жителей Новосибирска в ноябре

Posted 31 октября, 10:41
Published 31 октября, 10:41
Modified 31 октября, 10:43
Updated 31 октября, 10:43
В ноябре будет две масштабных распродажи: «11.11» и «Черная пятница». Продавцы делают покупателям скидки до 90%. На красные ценники ведутся все шопоголики. Зачастую, люди даже не нуждаются в данном товаре, но тут работает уже психология и мысль: «А вдруг пригодится и дешевле уже не будет».
Свыше трети жителей Новосибирска закупают больше товаров именно в период данных распродаж. На различные вещи они готовы потратить более 23 тысяч рублей. Причем хорошую выручку оставляют именно представители молодежи, выяснили эксперты «Авито товаров». Но и среди возрастного поколения тоже есть шопоголики.
Чтобы не накупить себе ничего лишнего, лучше всего грамотно обдумать, нужен ли вам этот товар или нет. Также лучше заранее сравнить цены, ведь зачастую магазины перед распродажей накручивают сумму, а затем снижают на него цену и продают по фактической стоимости, не в убыток себе.