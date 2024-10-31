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Posted 31 октября, 05:13

Published 31 октября, 05:13

Modified 31 октября, 05:15

Updated 31 октября, 05:15

Рыба весит 8 кг

Рыбак поймал огромную щуку

31 октября 2024, 05:13
Фото: Артем Шершнев. 1MI. Рыба весит 8 кг

Рыбак под Новосибирском поймал огромную щуку весом 8 кг

Новосибирский рыбак поймал на удочку удачу — большую щуку, о чем он радостно поделился в соцсетях.

Своим трофеем мужчина поделился в ВК-группе «Рыбалка в Новосибирске». Рыбаку удалось поймать огромную рыбу.

Щука весила больше 8 кг. Ловил ее он в реке Бердь. Причем доставать ему пришлось тяжелую рыбу с напарником, так как одному человеку тяжело безопасно вытянуть такого гиганта.

Фото: ВК/Рыбалка в Новосибирске

Жители Новосибирска оценили улов сибиряка. Они эмоционально отреагировали на такое событие и завалили мужчину комплиментами и поздравлениями в комментариях.

«Вот это бонус под конец сезона Командная работа красавчики))»;
«Зачетно!»;
«Поздравляю!»;
«Мощно».

Тем временем браконьер наловил себе рыбки на настоящий срок.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Рыбалка#Рыба#Щука
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