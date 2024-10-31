Рыбак поймал огромную щуку

Posted 31 октября, 05:13
Published 31 октября, 05:13
Modified 31 октября, 05:15
Updated 31 октября, 05:15
Своим трофеем мужчина поделился в ВК-группе «Рыбалка в Новосибирске». Рыбаку удалось поймать огромную рыбу.
Щука весила больше 8 кг. Ловил ее он в реке Бердь. Причем доставать ему пришлось тяжелую рыбу с напарником, так как одному человеку тяжело безопасно вытянуть такого гиганта.
Жители Новосибирска оценили улов сибиряка. Они эмоционально отреагировали на такое событие и завалили мужчину комплиментами и поздравлениями в комментариях.
«Вот это бонус под конец сезона Командная работа красавчики))»;
«Зачетно!»;
«Поздравляю!»;
«Мощно».
Тем временем браконьер наловил себе рыбки на настоящий срок.