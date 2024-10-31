Сергей Семка покинул правительство: чем он запомнился новосибирцам

К 2002 году он уже возглавляет топливное управление и с этой позиции уходит на повышение — в замы руководителя департамента энергетики и ЖКХ. Позже он возглавил департамент развития промышленности и предпринимательства, а с апреля 2010 становится министром промышленности в региональном правительстве.

В 2014 году его назначают на должность вице-губернатора Новосибирской области, где он и проработал до своего увольнения.