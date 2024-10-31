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Posted 31 октября, 05:30

Published 31 октября, 05:30

Modified 31 октября, 05:32

Updated 31 октября, 05:32

Семка пришел в администрацию Новосибирской области в 1994 году

Сергей Семка покинул правительство: чем он запомнился новосибирцам

31 октября 2024, 05:30
Фото: nso.ru. Семка пришел в администрацию Новосибирской области в 1994 году
Свой пост покидает один тяжеловесов региональной политики, проработавший в областной администрации 30 лет.

Сергей Семка получил высшее образование в Новосибирском электротехническом институте, несколько лет работал на «Сибсельмаше», где дошел до должности руководителя отдела. В 1994 его приглашают на работу в областную администрацию, на позицию заместителя начальника отдела легкой промышленности и товаров народного потребления регионального управления промышленности.

Через год Семка возглавляет отдел топливных ресурсов, а в 1997 становится замначальника регионального управления топлива и энергетики. Середина 90-х — это бум бартерных сделок с угольщиками Кузбасса, время сложных и запутанных схем, благодаря которым Новосибирская область не осталась без угля. Именно в это время, считают наблюдатели, Семка обрастает массой влиятельных знакомств и приобретает политический вес.

К 2002 году он уже возглавляет топливное управление и с этой позиции уходит на повышение — в замы руководителя департамента энергетики и ЖКХ. Позже он возглавил департамент развития промышленности и предпринимательства, а с апреля 2010 становится министром промышленности в региональном правительстве.
В 2014 году его назначают на должность вице-губернатора Новосибирской области, где он и проработал до своего увольнения.

Семка курировал ход «мусорной концессии», занимался перезапуском производства на заводе «Тяжстанкогидропресс» после его практической остановки.

Сергей Семка считался достаточно закрытым чиновником, с журналистами был немногословен и старался избегать открытости.

Был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, как сказано в президентском указе, «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

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#Новосибирск#Правительство#Увольнение#Биография
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