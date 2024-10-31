Сергей Семка покинул правительство: чем он запомнился новосибирцам

Posted 31 октября, 05:30
Published 31 октября, 05:30
Modified 31 октября, 05:32
Updated 31 октября, 05:32
Сергей Семка получил высшее образование в Новосибирском электротехническом институте, несколько лет работал на «Сибсельмаше», где дошел до должности руководителя отдела. В 1994 его приглашают на работу в областную администрацию, на позицию заместителя начальника отдела легкой промышленности и товаров народного потребления регионального управления промышленности.
Через год Семка возглавляет отдел топливных ресурсов, а в 1997 становится замначальника регионального управления топлива и энергетики. Середина 90-х — это бум бартерных сделок с угольщиками Кузбасса, время сложных и запутанных схем, благодаря которым Новосибирская область не осталась без угля. Именно в это время, считают наблюдатели, Семка обрастает массой влиятельных знакомств и приобретает политический вес.
К 2002 году он уже возглавляет топливное управление и с этой позиции уходит на повышение — в замы руководителя департамента энергетики и ЖКХ. Позже он возглавил департамент развития промышленности и предпринимательства, а с апреля 2010 становится министром промышленности в региональном правительстве.
В 2014 году его назначают на должность вице-губернатора Новосибирской области, где он и проработал до своего увольнения.
Семка курировал ход «мусорной концессии», занимался перезапуском производства на заводе «Тяжстанкогидропресс» после его практической остановки.
Сергей Семка считался достаточно закрытым чиновником, с журналистами был немногословен и старался избегать открытости.
Был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, как сказано в президентском указе, «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».