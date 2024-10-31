atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 08:39

Published 31 октября, 08:39

Modified 31 октября, 08:41

Updated 31 октября, 08:41

Тыква богата витаминами

Тайны тыкв на Хэллоуин 2024 раскрыли в Новосибирске

31 октября 2024, 08:39
Фото: Изображение Midjourney. Тыква богата витаминами
В Новосибирске рассказали о тыкве и почему ее используют на Хэллоуин.

Новосибирец Яков Дель (он исследует бахчевые культуры), отметил, что до сих пор существуют рассуждения, к какому виду принадлежит тыква — овощам, фруктам или травянистому растению.

Тыква имеет объемную историю и множество символов. О ней говорят в легендах, в библии, сказках, а также дачники постоянно соревнуются по выращиванию гигантского растения. В некоторых странах ее называют целебной и полезной.

Она стала символом сатанистского праздника Хэллоуина более 30 лет назад, пишет VN.ru. Однако разногласия насчет данного дня не утихают по сей день.

Все о тыкве: польза, вред и рекомендации по употреблению
Узнать подробнее
Читайте также:
3 необычных рецепта из тыквы, о которых вы даже не догадывалисьВидео: уникального котенка леопарда из Новосибирского зоопарка удивили тыквойМужчина вырастил тыкву-гигант под Новосибирском: такого вы ещё не видели
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Растения#Тыква#Ягода#Овощи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика