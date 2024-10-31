Тайны тыкв на Хэллоуин 2024 раскрыли в Новосибирске

Posted 31 октября, 08:39
Published 31 октября, 08:39
Modified 31 октября, 08:41
Updated 31 октября, 08:41
Новосибирец Яков Дель (он исследует бахчевые культуры), отметил, что до сих пор существуют рассуждения, к какому виду принадлежит тыква — овощам, фруктам или травянистому растению.
Тыква имеет объемную историю и множество символов. О ней говорят в легендах, в библии, сказках, а также дачники постоянно соревнуются по выращиванию гигантского растения. В некоторых странах ее называют целебной и полезной.
Она стала символом сатанистского праздника Хэллоуина более 30 лет назад, пишет VN.ru. Однако разногласия насчет данного дня не утихают по сей день.