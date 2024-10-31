Температурные качели с морозами и аномальным теплом — какой будет погода в ноябре

На протяжении первой декады ноября ночные температуры будут колебаться от -1…-6 градусов до +1…+6 градусов, в то время как дневные показатели могут варьироваться от 0…+5 градусов до +7…+12 градусов. В конце декады предсказывается понижение температуры: ночные морозы могут опуститься до -5…-10 градусов, а в дневное время температура будет находиться в пределах -2…-7 градусов.