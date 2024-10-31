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Posted 31 октября, 12:46

Published 31 октября, 12:46

Modified 31 октября, 12:48

Updated 31 октября, 12:48

Погода в ноябре

Температурные качели с морозами и аномальным теплом — какой будет погода в ноябре

31 октября 2024, 12:46
Фото: 1MI. Погода в ноябре

Синоптики рассказали, какой будет погода в первой декаде ноября в Новосибирске

Новосибирские синоптики прогнозируют переменчивую погоду в первой декаде ноября, которая будет отличаться теплом, сменяющимся холодом.

На протяжении первой декады ноября ночные температуры будут колебаться от -1…-6 градусов до +1…+6 градусов, в то время как дневные показатели могут варьироваться от 0…+5 градусов до +7…+12 градусов. В конце декады предсказывается понижение температуры: ночные морозы могут опуститься до -5…-10 градусов, а в дневное время температура будет находиться в пределах -2…-7 градусов.

Синоптики предупреждают о возможности осадков в виде дождя и мокрого снега, а также снега различной интенсивности в отдельные дни декады. Кроме того, следует ожидать порывистого ветра и гололедных явлений, что может создать дополнительные неудобства для новосибирцев.

По информации от метеорологов, настоящие зимние температуры в Новосибирск не придут до середины ноября. До этого времени погода останется нестабильной, с чередующимися волнами холода и тепла. К середине ноября, по прогнозам, можно ожидать установление стабильной отрицательной температуры. Тем не менее, начало второй декады ноября также будет достаточно неустойчивым.

Что касается снежного покрова, то точные сроки его установления пока неизвестны. Синоптики предполагают, что устойчивый снег может появиться только во второй декаде ноября, после того как температура воздуха стабилизируется ниже нуля.

Уже с 3 ноября в Новосибирске ожидается потепление, с самыми теплыми днями 4 и 5 ноября, когда температура воздуха может подняться до +8 градусов. Ночные температуры будут находиться на уровне +1 градуса. Это потепление станет значительным контрастом к холодам, которые пережили новосибирцы в октябре.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Погода#Синоптики#Температура#Ветер#Ноябрь#Осадки
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