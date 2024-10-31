Тыква — не только символ Хэллоуина: полезные и необычные свойства

Posted 31 октября, 10:48
Published 31 октября, 10:48
Modified 31 октября, 10:50
Updated 31 октября, 10:50
Истоки использования тыквы восходят к Южной и Центральной Америке, где местные племена уже более 7 тысяч лет выращивали и использовали тыкву. Этот овощ с древних времён служил не только источником пищи, но и важным атрибутом обрядов и ритуалов.
Тыква на празднике мёртвых. Традиция, предшествующая Хэллоуину, связана с днём памяти предков, когда индейцы вырезали лица на черепах, чтобы отпугнуть злых духов. Позднее эта практика была заменена на вырезание лиц на тыквах, и уже такой обряд стал частью американского Хэллоуина.
Символика плодородия и здоровья. В Китае тыква также символизировала плодородие и удачу. Её даже клали у постели молодожёнов в первую брачную ночь, чтобы укрепить семейные узы.
Несмотря на свою простоту, тыква в разных культурах наделялась необычными, почти магическими свойствами. Вот несколько интересных фактов о её значении и символике:
Тыква как талисман. Считалось, что тыква, висящая у двери или на подоконнике, защищает дом от злых духов. Поэтому на Хэллоуин из неё и вырезают страшные лица.
Магия для любви. В Азии тыкву клали у изголовья молодых супругов для гармонии в браке. Её считали натуральным афродизиаком, а семена тыквы — символом процветания и здоровья.
История в мифах и сказках. Одна из самых известных сказок о тыкве — «Золушка», где волшебная карета создается из обычного тыквенного плода. Это символ трансформации и перевоплощения, ведь под внешней оболочкой тыквы скрывается множество полезных свойств.
Тыква не только мистическая, но и чрезвычайно полезная культура. Этот овощ с низким содержанием калорий — кладезь витаминов, минералов и антиоксидантов, которые помогают нашему организму справляться с различными недугами. Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина утверждает, что «тыква — это не только здоровый продукт, но и отличное средство для укрепления иммунной системы и защиты организма».
Тыквенные семечки — особый дар природы. Они богаты цинком, полезным для иммунитета и здоровья кожи, а также обладают антиоксидантными свойствами, которые защищают клетки от старения. Семена тыквы также помогают при:
Изгнании паразитов. Это свойство семян известно давно — их активно использовали для профилактики глистов.
Поддержке сердечно-сосудистой системы. Семена богаты полезными жирами и магнием, что улучшает работу сердца.
Повышении настроения. Семена тыквы содержат аминокислоту триптофан, которая является предшественником гормона счастья — серотонина.
В последние годы тыква стала любимым ингредиентом для кулинаров по всему миру. Её универсальность позволяет использовать её в сладких и солёных блюдах, супах, десертах и напитках.
Вот несколько идей, как использовать тыкву в домашней кухне:
Тыквенный суп-пюре. Классика осени — суп из тыквы с добавлением специй, таких как имбирь, карри и мускатный орех.
Тыквенные соусы. Людмила Шубина советует добавлять апельсиновый сок и цедру в тыквенный соус, что придаёт ему удивительную свежесть. По её словам, «мой хит сезона — острый соус из мексиканской тыквы Хабанеро».
Смузи и соки из тыквы. Добавление апельсинового или лимонного сока делает тыквенные соки ярче и ароматнее, что особенно нравится детям.
Выпечка и десерты. Пироги, печенье и даже мороженое из тыквы — всё это поможет внести в осенний рацион полезный и ароматный продукт.
Сегодня тыква не только популярна на кухне, но и завоёвывает сердца садоводов в Новосибирске и других регионах. Людмила Шубина отмечает, что местные сорта стали особенно востребованы. Например: