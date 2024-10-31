Тыква — не только символ Хэллоуина: полезные и необычные свойства

Тыква не только мистическая, но и чрезвычайно полезная культура. Этот овощ с низким содержанием калорий — кладезь витаминов, минералов и антиоксидантов, которые помогают нашему организму справляться с различными недугами. Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина утверждает, что «тыква — это не только здоровый продукт, но и отличное средство для укрепления иммунной системы и защиты организма».