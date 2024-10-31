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Posted 31 октября, 10:48

Published 31 октября, 10:48

Modified 31 октября, 10:50

Updated 31 октября, 10:50

Две тыквы

Тыква — не только символ Хэллоуина: полезные и необычные свойства

31 октября 2024, 10:48
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Две тыквы

Новосибирский агроном рассказала о необычных свойствах тыквы

Тыква — яркий символ осени и Хэллоуина, прочно вошедший в мировую культуру. Но за образом милого оранжевого овоща скрывается гораздо больше — целая палитра мистических историй, научных фактов и полезных свойств, которые делают её одним из самых универсальных плодов в мире.

История тыквы: от индейских традиций до современности

Истоки использования тыквы восходят к Южной и Центральной Америке, где местные племена уже более 7 тысяч лет выращивали и использовали тыкву. Этот овощ с древних времён служил не только источником пищи, но и важным атрибутом обрядов и ритуалов.

  • Тыква на празднике мёртвых. Традиция, предшествующая Хэллоуину, связана с днём памяти предков, когда индейцы вырезали лица на черепах, чтобы отпугнуть злых духов. Позднее эта практика была заменена на вырезание лиц на тыквах, и уже такой обряд стал частью американского Хэллоуина.

  • Символика плодородия и здоровья. В Китае тыква также символизировала плодородие и удачу. Её даже клали у постели молодожёнов в первую брачную ночь, чтобы укрепить семейные узы.

Почему тыкву считают мистическим плодом?

Несмотря на свою простоту, тыква в разных культурах наделялась необычными, почти магическими свойствами. Вот несколько интересных фактов о её значении и символике:

  1. Тыква как талисман. Считалось, что тыква, висящая у двери или на подоконнике, защищает дом от злых духов. Поэтому на Хэллоуин из неё и вырезают страшные лица.

  2. Магия для любви. В Азии тыкву клали у изголовья молодых супругов для гармонии в браке. Её считали натуральным афродизиаком, а семена тыквы — символом процветания и здоровья.

  3. История в мифах и сказках. Одна из самых известных сказок о тыкве — «Золушка», где волшебная карета создается из обычного тыквенного плода. Это символ трансформации и перевоплощения, ведь под внешней оболочкой тыквы скрывается множество полезных свойств.

Тыква как символ ХэллоуинаТыква как символ Хэллоуина
Тыква как символ Хэллоуина. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Полезные свойства тыквы: научный подход

Тыква не только мистическая, но и чрезвычайно полезная культура. Этот овощ с низким содержанием калорий — кладезь витаминов, минералов и антиоксидантов, которые помогают нашему организму справляться с различными недугами. Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина утверждает, что «тыква — это не только здоровый продукт, но и отличное средство для укрепления иммунной системы и защиты организма».

Основные полезные вещества тыквы:

  • Витамин А — помогает улучшить зрение и поддерживает здоровье кожи.
  • Витамин С — укрепляет иммунитет и защищает организм от вирусов.
  • Медь и железо — важны для кроветворения и укрепления иммунной системы.
  • Клетчатка — способствует здоровью кишечника, улучшая пищеварение.
  • Антиоксиданты — снижают риск воспалительных процессов и защищают клетки от повреждений.

Семена тыквы: природный «лекарь»

Тыквенные семечки — особый дар природы. Они богаты цинком, полезным для иммунитета и здоровья кожи, а также обладают антиоксидантными свойствами, которые защищают клетки от старения. Семена тыквы также помогают при:

  1. Изгнании паразитов. Это свойство семян известно давно — их активно использовали для профилактики глистов.

  2. Поддержке сердечно-сосудистой системы. Семена богаты полезными жирами и магнием, что улучшает работу сердца.

  3. Повышении настроения. Семена тыквы содержат аминокислоту триптофан, которая является предшественником гормона счастья — серотонина.

Тыквы бывают разных сортовТыквы бывают разных сортов
Тыквы бывают разных сортов. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Кулинарные открытия с тыквой

В последние годы тыква стала любимым ингредиентом для кулинаров по всему миру. Её универсальность позволяет использовать её в сладких и солёных блюдах, супах, десертах и напитках.

Вот несколько идей, как использовать тыкву в домашней кухне:

  1. Тыквенный суп-пюре. Классика осени — суп из тыквы с добавлением специй, таких как имбирь, карри и мускатный орех.

  2. Тыквенные соусы. Людмила Шубина советует добавлять апельсиновый сок и цедру в тыквенный соус, что придаёт ему удивительную свежесть. По её словам, «мой хит сезона — острый соус из мексиканской тыквы Хабанеро».

  3. Смузи и соки из тыквы. Добавление апельсинового или лимонного сока делает тыквенные соки ярче и ароматнее, что особенно нравится детям.

  4. Выпечка и десерты. Пироги, печенье и даже мороженое из тыквы — всё это поможет внести в осенний рацион полезный и ароматный продукт.

Тыквенный супТыквенный суп
Тыквенный суп. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Сорта тыквы: выбор для любого огородника

Сегодня тыква не только популярна на кухне, но и завоёвывает сердца садоводов в Новосибирске и других регионах. Людмила Шубина отмечает, что местные сорта стали особенно востребованы. Например:

  • «Конфетка» и «Мускат де Прованс» — сладкие и небольшие сорта, удобные для приготовления десертов.
  • «Улыбка» и «Зимняя сладкая» — сорта с твердой кожурой, которые можно долго хранить даже в квартире.
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