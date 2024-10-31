У Т-Банка массовый сбой — приложение недоступно для клиентов

Posted 31 октября, 03:27
Published 31 октября, 03:27
Modified 31 октября, 03:29
Updated 31 октября, 03:29
Утром 31 октября перестало полноценно работать приложение Т-Банка. Также сбой фиксируют и на сайте. Об этом информируют сервисы Downdetector и «Сбой.рф».
Больше всего жалоб поступают из Москвы и Санкт-Петербурга. Сибиряки тоже столкнулись с проблемой. У 2% клиентов не работает приложение. Читатели Atas.info присылают скриншоты в редакцию.
Также массовый сбой произошел и у TikTok — платформы для коротких видео. Еще проблемы были у онлайн-кинотеатров, мобильных операторов и других некоторых банков.