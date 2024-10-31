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Posted 31 октября, 03:27

Published 31 октября, 03:27

Modified 31 октября, 03:29

Updated 31 октября, 03:29

Банк не работает

У Т-Банка массовый сбой — приложение недоступно для клиентов

31 октября 2024, 03:27
Фото: 1MI. Банк не работает

У жителей Новосибирска не работает приложение Т-Банка

Т-Банк перестал работать в Новосибирской области, о чем передают читатели Atas.info.

Утром 31 октября перестало полноценно работать приложение Т-Банка. Также сбой фиксируют и на сайте. Об этом информируют сервисы Downdetector и «Сбой.рф».

Больше всего жалоб поступают из Москвы и Санкт-Петербурга. Сибиряки тоже столкнулись с проблемой. У 2% клиентов не работает приложение. Читатели Atas.info присылают скриншоты в редакцию.

Фото: atas.info

Также массовый сбой произошел и у TikTok — платформы для коротких видео. Еще проблемы были у онлайн-кинотеатров, мобильных операторов и других некоторых банков.

Фото: Сбой.рф
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Приложения#Банк#Сбой
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