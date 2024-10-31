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Posted 31 октября, 03:53

Published 31 октября, 03:53

Modified 31 октября, 03:55

Updated 31 октября, 03:55

Женщина погибла

В Новосибирске пенсионерка перебегала дорогу и попала на тот свет

31 октября 2024, 03:53
Фото: Изображение Midjourney. Женщина погибла
В Новосибирске произошла авария с погибшим пешеходом, о чем сообщили в ГАИ.

Все произошло утром 31 октября. По Заельцовскому району на автомобиле ВАЗ передвигался 34-летний мужчина. Доехав до улицы Дуси Ковальчук, случилось дорожно-транспортное происшествие.

Машина сбила пенсионерку. Пожилая женщина переходила дорогу в запрещенном месте. Она решила сэкономить время и проигнорировала пешеходный переход.

Старушка получила тяжелейшие травмы, от которых скончалась. В деталях аварии разберутся сотрудники ГАИ, а также следователи.

Фото: ГАИ

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Пенсионеры#ПДД#18+
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