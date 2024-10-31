В Новосибирске пенсионерка перебегала дорогу и попала на тот свет

Posted 31 октября, 03:53
Published 31 октября, 03:53
Modified 31 октября, 03:55
Updated 31 октября, 03:55
Все произошло утром 31 октября. По Заельцовскому району на автомобиле ВАЗ передвигался 34-летний мужчина. Доехав до улицы Дуси Ковальчук, случилось дорожно-транспортное происшествие.
Машина сбила пенсионерку. Пожилая женщина переходила дорогу в запрещенном месте. Она решила сэкономить время и проигнорировала пешеходный переход.
Старушка получила тяжелейшие травмы, от которых скончалась. В деталях аварии разберутся сотрудники ГАИ, а также следователи.