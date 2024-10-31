В Новосибирске здание «Ростелекома» выкупят региональные власти

Площадь приобретения составляет около 8,6 тысяч квадратных метров — это почти весь восьмиэтажный корпус. «Ростелеком» освободит здание в течение 18 месяцев, оставаясь арендатором на льготных условиях. Как отметил руководитель областного департамента имущества Роман Шилохвостов, здание компании предложили региону для покупки напрямую, без проведения торгов. Это позволило договориться о выгодной цене — 64,7 тысячи рублей за квадратный метр, что почти вдвое ниже средней стоимости на рынке офисной недвижимости в центре города.