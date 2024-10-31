В Новосибирске здание «Ростелекома» выкупят региональные власти

Posted 31 октября, 10:14
Published 31 октября, 10:14
Modified 31 октября, 10:16
Updated 31 октября, 10:16
31 октября депутаты Законодательного собрания региона одобрили сделку на 533 млн рублей, выделяемых из бюджета области на 2025 год. Ожидается, что покупка здания решит проблему дефицита офисных площадей для государственных нужд и поможет сократить расходы на аренду, которые ежегодно составляют 338 млн рублей.
Площадь приобретения составляет около 8,6 тысяч квадратных метров — это почти весь восьмиэтажный корпус. «Ростелеком» освободит здание в течение 18 месяцев, оставаясь арендатором на льготных условиях. Как отметил руководитель областного департамента имущества Роман Шилохвостов, здание компании предложили региону для покупки напрямую, без проведения торгов. Это позволило договориться о выгодной цене — 64,7 тысячи рублей за квадратный метр, что почти вдвое ниже средней стоимости на рынке офисной недвижимости в центре города.
В новом здании на улице Максима Горького планируется разместить министерства и ведомства, чьи текущие аренды обходятся дорого. Среди первых переедут министерство строительства и министерство ЖКХ, аренда помещений для которых составляет около 35 миллионов рублей в год.