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Posted 31 октября, 10:14

Published 31 октября, 10:14

Modified 31 октября, 10:16

Updated 31 октября, 10:16

Здание Ростелеком расположено за Первомайским сквером

В Новосибирске здание «Ростелекома» выкупят региональные власти

31 октября 2024, 10:14
Фото: 1MI. Здание Ростелеком расположено за Первомайским сквером
Власти Новосибирской области планируют приобрести офисное здание ПАО «Ростелеком» на улице Максима Горького в центре Новосибирска. Об этом стало известно в ходе сессии Заксобрания региона.

31 октября депутаты Законодательного собрания региона одобрили сделку на 533 млн рублей, выделяемых из бюджета области на 2025 год. Ожидается, что покупка здания решит проблему дефицита офисных площадей для государственных нужд и поможет сократить расходы на аренду, которые ежегодно составляют 338 млн рублей.

Площадь приобретения составляет около 8,6 тысяч квадратных метров — это почти весь восьмиэтажный корпус. «Ростелеком» освободит здание в течение 18 месяцев, оставаясь арендатором на льготных условиях. Как отметил руководитель областного департамента имущества Роман Шилохвостов, здание компании предложили региону для покупки напрямую, без проведения торгов. Это позволило договориться о выгодной цене — 64,7 тысячи рублей за квадратный метр, что почти вдвое ниже средней стоимости на рынке офисной недвижимости в центре города.

В новом здании на улице Максима Горького планируется разместить министерства и ведомства, чьи текущие аренды обходятся дорого. Среди первых переедут министерство строительства и министерство ЖКХ, аренда помещений для которых составляет около 35 миллионов рублей в год.

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#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Аренда#Имущество#Сделка#Площадь#Ростелеком
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