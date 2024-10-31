В Новосибирской области пожилой женщине поездом отрезало ноги

Чудом бабушка выжила. Однако она получила тяжелейшие травмы. В свои 86 лет теперь она без двух ног, так как прошла ампутация конечностей. Пенсионерка пожертвовала своим здоровьем, чтобы сократить время. Пересекать ж/д пути можно только в разрешенных для этого местах.