В Новосибирской области пожилой женщине поездом отрезало ноги

Posted 31 октября, 05:15
Published 31 октября, 05:15
Modified 31 октября, 05:17
Updated 31 октября, 05:17
Все случилось на железнодорожной станции Евсино. Пожилая женщина стала нарушительницей техники безопасности.
Она решила сократить путь и перелезть прямо под грузовым составом. В этот момент поезд начал движение.
Чудом бабушка выжила. Однако она получила тяжелейшие травмы. В свои 86 лет теперь она без двух ног, так как прошла ампутация конечностей. Пенсионерка пожертвовала своим здоровьем, чтобы сократить время. Пересекать ж/д пути можно только в разрешенных для этого местах.
Это не единственный случай трагедии с поездами. Мужчина чудом выжил, попав под электричку.