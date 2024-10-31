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Posted 31 октября, 05:15

Published 31 октября, 05:15

Modified 31 октября, 05:17

Updated 31 октября, 05:17

Женщина выжила

В Новосибирской области пожилой женщине поездом отрезало ноги

31 октября 2024, 05:15
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Женщина выжила
Пенсионерка пострадала под поездом в Новосибирской области, о чем проинформировала транспортная полиция.

Все случилось на железнодорожной станции Евсино. Пожилая женщина стала нарушительницей техники безопасности.

Она решила сократить путь и перелезть прямо под грузовым составом. В этот момент поезд начал движение.

Чудом бабушка выжила. Однако она получила тяжелейшие травмы. В свои 86 лет теперь она без двух ног, так как прошла ампутация конечностей. Пенсионерка пожертвовала своим здоровьем, чтобы сократить время. Пересекать ж/д пути можно только в разрешенных для этого местах.

Это не единственный случай трагедии с поездами. Мужчина чудом выжил, попав под электричку.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Пенсионеры#18+
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