В Новосибирской области резко снизится температура — когда наступит холод

Posted 31 октября, 02:17
Published 31 октября, 02:17
Modified 31 октября, 02:19
Updated 31 октября, 02:19
В ночь с 31 октября на 1 ноября в регионе похолодает до -7. Днем воздух прогреется до +2…+6. Осадков не ожидается, но будут небольшие порывы ветра. Такие данные дает «Западно-Сибирский гидрометцентр».
«Яндекс. Погода» передает, что максимально похолодает до -2 ночью и +1 днем. А вот со 2 ноября снова ждет плюсовая температура в пределах +4…+8. Самым теплым днем станет День народного единства, 4 ноября, когда потеплеет до +12.
Сайт gismeteo передает, что 1 ноября похолодает до -3. При этом никаких осадков не ожидается. Ранее синоптики обещали морозы до -37.