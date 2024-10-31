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Posted 31 октября, 02:17

Published 31 октября, 02:17

Modified 31 октября, 02:19

Updated 31 октября, 02:19

Ночью в регионе выпал снег

В Новосибирской области резко снизится температура — когда наступит холод

31 октября 2024, 02:17
Фото: atas.info. Ночью в регионе выпал снег

В Новосибирской области похолодает с 1 ноября

В Новосибирской области ощутимо похолодает в ноябре, о чем говорят данные синоптиков.

В ночь с 31 октября на 1 ноября в регионе похолодает до -7. Днем воздух прогреется до +2…+6. Осадков не ожидается, но будут небольшие порывы ветра. Такие данные дает «Западно-Сибирский гидрометцентр».

«Яндекс. Погода» передает, что максимально похолодает до -2 ночью и +1 днем. А вот со 2 ноября снова ждет плюсовая температура в пределах +4…+8. Самым теплым днем станет День народного единства, 4 ноября, когда потеплеет до +12.

Сайт gismeteo передает, что 1 ноября похолодает до -3. При этом никаких осадков не ожидается. Ранее синоптики обещали морозы до -37.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода#Осень#Холод
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