В Новосибирской области резко снизится температура — когда наступит холод

«Яндекс. Погода» передает, что максимально похолодает до -2 ночью и +1 днем. А вот со 2 ноября снова ждет плюсовая температура в пределах +4…+8. Самым теплым днем станет День народного единства, 4 ноября, когда потеплеет до +12.