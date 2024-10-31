В TikTok произошел массовый сбой — с чем это связано

Posted 31 октября, 02:21
Published 31 октября, 02:21
Modified 31 октября, 02:23
Updated 31 октября, 02:23
Ближе к ночи 31 октября появились неполадки в сервисе с короткими роликами TikTok. Приложение перестало полноценно функционировать. Многие пользователи жаловались на сбой доступа к сервису. Это наблюдалось как на Android, так и на iOS.
Как уточнили Atas.info пользователи, у них выдавало ошибку подключения к интернету: видео требовалось перезагрузить, однако успехов это не приносило.
Сервис «Сбой.рф» информировал, что к ним поступило более 2 тысяч жалоб от россиян. Больше всего жаловались жители Москвы и Санкт-Петербурга. В Новосибирской области проблемы были минимальные. После нескольких часов сбоя, работа сервиса нормализовалась. Причины назвали техническими неполадками.
Отметим, что TikTok перестал полноценно функционировать в России с 2022 года, когда против страны были введены различные санкции. Однако пользователи придумали способ обхода запрета и продолжают публиковать видео и смотреть новые ролики.