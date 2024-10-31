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Posted 31 октября, 02:21

Published 31 октября, 02:21

Modified 31 октября, 02:23

Updated 31 октября, 02:23

Тикток не работал

В TikTok произошел массовый сбой — с чем это связано

31 октября 2024, 02:21
Фото: 1MI. Тикток не работал

Жители Новосибирска пожаловались на сбой в TikTok

В России случился массовый сбой в работе известной платформы с видео, о чем свидетельствуют данные «Сбой. рф».

Ближе к ночи 31 октября появились неполадки в сервисе с короткими роликами TikTok. Приложение перестало полноценно функционировать. Многие пользователи жаловались на сбой доступа к сервису. Это наблюдалось как на Android, так и на iOS.

Как уточнили Atas.info пользователи, у них выдавало ошибку подключения к интернету: видео требовалось перезагрузить, однако успехов это не приносило.

Сервис «Сбой.рф» информировал, что к ним поступило более 2 тысяч жалоб от россиян. Больше всего жаловались жители Москвы и Санкт-Петербурга. В Новосибирской области проблемы были минимальные. После нескольких часов сбоя, работа сервиса нормализовалась. Причины назвали техническими неполадками.

Отметим, что TikTok перестал полноценно функционировать в России с 2022 года, когда против страны были введены различные санкции. Однако пользователи придумали способ обхода запрета и продолжают публиковать видео и смотреть новые ролики.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Приложения#Сбой#Видеоролики
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