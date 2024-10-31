atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 10:26

Published 31 октября, 10:26

Modified 31 октября, 10:28

Updated 31 октября, 10:28

Аномальное тепло придет в Новосибирскую область

Волна аномального тепла захлеснет Новосибирск в ноябре

31 октября 2024, 10:26
Фото: Екатерина Боженович. atas.info. Аномальное тепло придет в Новосибирскую область

В Новосибирск в ноябре придет волна аномального тепла

В Новосибирске и области начало ноября принесет значительное потепление и дожди, что является настоящей погодной аномалией для этого времени года. По прогнозам синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, жители региона могут рассчитывать на теплые выходные и даже плюсовую температуру.

Ноябрь в Новосибирске начнется с похолодания, и 1–2 ноября температура ночью может опуститься до -6…-9 градусов, особенно по востоку области. В дневные часы температура будет около нуля. Однако уже 2 ноября воздух начнет прогреваться, и днем ожидается до +4 градусов.

В воскресенье, 3 ноября, Новосибирская область ощутит резкий скачок температуры: ночью будет +1…+3 градуса, а днем воздух прогреется до +9 градусов. Синоптики прогнозируют небольшие дожди и умеренный юго-западный ветер с порывами до 18 м/с. А к 4 ноября, на День народного единства, потепление продолжится — ожидается до +11 градусов, что заметно выше обычных температурных показателей для ноября.

Прогноз погоды по GismeteoПрогноз погоды по Gismeteo
Прогноз погоды по Gismeteo. Фото: Gismeteo

Причины аномального тепла

Синоптики объясняют аномально теплую погоду приходом воздушной массы из центральных районов Средней Азии. Декада получилась выше нормы на 2–4 градуса, рассказала VN.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова. Она также добавила, что такая погода сохранится в регионе до 5 ноября, а теплый воздух будет дополнен осадками, которые приведут к таянию снежного покрова в местах, где он уже образовался.

Погода на ближайшие дни

В ближайшие дни в Новосибирске будут наблюдаться следующие погодные условия:

  • 31 октября — 1 ноября: температура днем около 0 градусов, ночью до -2…-4 градусов. Возможен мокрый снег в восточных районах области.
  • 2 ноября: ночные температуры 0…-2 градуса, днем до +4…+6 градусов, возможен небольшой дождь.
  • 3 ноября: ночью +1…+3 градуса, днем до +9 градусов, небольшой дождь.
  • 4 ноября: ночью +3…+5 градусов, днем до +11 градусов, облачно, возможны дожди.

Осадки и растаявший снег

Несмотря на наступающее потепление, синоптики предупреждают, что дождь, ожидаемый в выходные, вместе с теплым ветром будет способствовать таянию снежного покрова в городе и пригородах. Однако, учитывая, что ноябрь только начинается, настоящие зимние морозы еще впереди.

В Новосибирской области резко снизится температура — когда наступит холод
Узнать подробнее
Читайте также:
Магнитные бури в ноябре 2024 года: как подготовиться и на что обратить вниманиеНовые законы изменят жизнь россиян с ноября 2024 годаБудет сложно и переживут не все — прогноз погоды на зиму
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Погода#Прогноз#Тепло#Снег#Дождь#Осадки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика