Волна аномального тепла захлеснет Новосибирск в ноябре

Posted 31 октября, 10:26
Published 31 октября, 10:26
Modified 31 октября, 10:28
Updated 31 октября, 10:28
Ноябрь в Новосибирске начнется с похолодания, и 1–2 ноября температура ночью может опуститься до -6…-9 градусов, особенно по востоку области. В дневные часы температура будет около нуля. Однако уже 2 ноября воздух начнет прогреваться, и днем ожидается до +4 градусов.
В воскресенье, 3 ноября, Новосибирская область ощутит резкий скачок температуры: ночью будет +1…+3 градуса, а днем воздух прогреется до +9 градусов. Синоптики прогнозируют небольшие дожди и умеренный юго-западный ветер с порывами до 18 м/с. А к 4 ноября, на День народного единства, потепление продолжится — ожидается до +11 градусов, что заметно выше обычных температурных показателей для ноября.
Синоптики объясняют аномально теплую погоду приходом воздушной массы из центральных районов Средней Азии. Декада получилась выше нормы на 2–4 градуса, рассказала VN.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова. Она также добавила, что такая погода сохранится в регионе до 5 ноября, а теплый воздух будет дополнен осадками, которые приведут к таянию снежного покрова в местах, где он уже образовался.
В ближайшие дни в Новосибирске будут наблюдаться следующие погодные условия:
Несмотря на наступающее потепление, синоптики предупреждают, что дождь, ожидаемый в выходные, вместе с теплым ветром будет способствовать таянию снежного покрова в городе и пригородах. Однако, учитывая, что ноябрь только начинается, настоящие зимние морозы еще впереди.