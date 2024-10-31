Волна аномального тепла захлеснет Новосибирск в ноябре

Синоптики объясняют аномально теплую погоду приходом воздушной массы из центральных районов Средней Азии. Декада получилась выше нормы на 2–4 градуса, рассказала VN.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова. Она также добавила, что такая погода сохранится в регионе до 5 ноября, а теплый воздух будет дополнен осадками, которые приведут к таянию снежного покрова в местах, где он уже образовался.