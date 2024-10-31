Вой сирен напугал жителей Новосибирска — что это было

Posted 31 октября, 08:52
Published 31 октября, 08:52
Modified 31 октября, 08:54
Updated 31 октября, 08:54
Обеспокоенные горожане начали звонить в единую службу, которая была не в курсе событий. Мэрия, в свою очередь, объяснила, что муниципальную систему в этот день никто не проверял.
Однако в МЧС сибиряков успокоили. Это была ложная тревога. Почему она сработала, предстоит установить. Это не единственное срабатывание сирены в этом месяце.
При реальном срабатывании сирены срочно необходимо включить телевизор (только федеральные каналы) или радио и послушать, о чем предупреждают население. Необходимые действия нужно предпринимать в зависимости от тревоги.