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Posted 31 октября, 08:52

Published 31 октября, 08:52

Modified 31 октября, 08:54

Updated 31 октября, 08:54

Сирены работали утром

Вой сирен напугал жителей Новосибирска — что это было

31 октября 2024, 08:52
Фото: Изображение Midjourney. Сирены работали утром
В Новосибирске местные жители услышали звуки сирены и сильно обеспокоились, подробности дали в МЧС.

Звуки сирены раздались почти в центре города. Их услышали в Железнодорожном районе, на улицах Владимирская и Фабричная. Случилось это утром 31 октября. Сирена была включена около 4 минут.

Обеспокоенные горожане начали звонить в единую службу, которая была не в курсе событий. Мэрия, в свою очередь, объяснила, что муниципальную систему в этот день никто не проверял.

Однако в МЧС сибиряков успокоили. Это была ложная тревога. Почему она сработала, предстоит установить. Это не единственное срабатывание сирены в этом месяце.

При реальном срабатывании сирены срочно необходимо включить телевизор (только федеральные каналы) или радио и послушать, о чем предупреждают население. Необходимые действия нужно предпринимать в зависимости от тревоги.

Фото: МЧС
Сирены завоют в Новосибирске — что нужно делать
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мэрия#МЧС#Сирены
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