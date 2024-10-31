Закупаюсь этим в хозяйственном и мыши обходят дом стороной

Posted 31 октября, 11:49
Published 31 октября, 11:49
Modified 31 октября, 11:51
Updated 31 октября, 11:51
Когда приходят холода, согреться пытаются не только люди, но и мыши. Грызуны не впадают в спячку, поэтому активно ищут тёплые и защищённые места для гнездования. Дом человека как раз обеспечивает их всем необходимым, в том числе едой и укрытием от хищников.
Как только мыши попадают в подходящую среду, они, как правило, остаются там и размножаются. А без профилактики несколько мышей могут быстро превратиться в целую колонию. Казалось бы, дом полностью защищен, как же они проникают в него? И, главное, как с этим бороться?
Мыши находчивы и могут пролезть в щели размером в сантиметр. Обычно они проникают через:
Мыши оставляют характерные для грызунов следы:
Маленькие тёмно-коричневые экскременты рядом с источниками пищи, шкафами или плинтусами — явный признак того, что в вашем доме завелись мыши или крысы. Ваша задача — определить, кому она на самом деле принадлежит, поскольку грызуны сильно отличаются друг от друга, особенно когда дело касается методов борьбы с ними.
Например, мышиный помет отличается мелким размером, не больше 5 мм, и его большим количеством. У крыс он не менее сантиметра в длину, а экскрементов можно обнаружить гораздо меньше — от 20 до 50.
Если ночью вы слышите скрежет или шорох, особенно в стенах или на потолке, скорее всего, в вашем доме передвигаются мыши.
Мыши строят гнёзда из таких материалов, как бумага, ткань или утеплитель. Вы часто можете найти их на чердаках, в гаражах или подвалах.
Как только вы поймёте, что мыши в доме, предпринимаем все меры:
Проверьте, нет ли трещин, зазоров или отверстий вокруг фундамента, дверей, окон и на чердаке. Используйте железные решетки, стальную вату и герметик для их заделки, так как мыши могут прогрызать мягкие материалы.
Автор канала Строим дом за городом рассказал, как во время службы в армии он столкнулся с нашествием мышей. Командир части решил кардинально подойти к решению проблемы, сняв всю обшивку и утеплитель с деревянных каркасовых казарм:
«Обычно мыши проникают в дом через места соединения нижней цокольной обвязки и стен. Мы оббили брус обвязки по периметру дома жестью, чтобы мыши не могли проникнуть в стены. Была оббита жестью и верхняя обвязка. Таким образом получился сплошной металлический пояс по периметру стен, через который в них не смогла проникнуть ни одна мыша.
Чтобы не допустить мышей на чердак, его засыпали керамзитом, сверху настелили дощатый пол и залили густым известковым раствором тонким слоем — мыши известь тоже не переносят».
Еще одним способов является использование стальной ваты или стальной шерсти, как ее называют:
«Стальная шерсть именно средней жёсткости отлично подходит для борьбы с грызунами. Мыши не могут прогрызть её, потому что она не такая мягкая, как тонкая. Большинство людей, которые используют стальную шерсть средней жёсткости для защиты от мышей, используют её вместе с силиконовым герметиком. Это помогает закрепить шерсть, чтобы мыши не могли её сдвинуть», — рассказывают эксперты издания Аnimals.
Ещё одна вещь, которую вы можете сделать, чтобы защитить свой дом, — это обрезать нависающие ветви деревьев. Дело в том, что мыши могут использовать их как опору, чтобы забраться на чердак.
Мыши всегда охотятся за едой. Храните все продукты, в том числе корм для домашних животных, в герметичных стеклянных или металлических контейнерах, чтобы не подпускать их.
Захламлённые помещения, такие как чердаки и гаражи, служат для мышей отличными укрытиями. Если поддерживать порядок, ваш дом будет менее привлекательным для грызунов.
Мышей привлекают источники воды, поэтому заделайте все протекающие трубы и краны, особенно зимой, когда на улице мало воды.
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