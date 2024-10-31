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Posted 31 октября, 11:49

Published 31 октября, 11:49

Modified 31 октября, 11:51

Updated 31 октября, 11:51

Как избавиться от мышей в частном доме и на даче

Закупаюсь этим в хозяйственном и мыши обходят дом стороной

31 октября 2024, 11:49
Фото: Изображение Midjourney. Как избавиться от мышей в частном доме и на даче
С приходом холодов вопросом как избавиться от мышей задается каждый владелец частного домовладения или дачи. Однако давайте начнем с того, как предотвратить их попадание в жилое помещение.

Когда приходят холода, согреться пытаются не только люди, но и мыши. Грызуны не впадают в спячку, поэтому активно ищут тёплые и защищённые места для гнездования. Дом человека как раз обеспечивает их всем необходимым, в том числе едой и укрытием от хищников.

Как только мыши попадают в подходящую среду, они, как правило, остаются там и размножаются. А без профилактики несколько мышей могут быстро превратиться в целую колонию. Казалось бы, дом полностью защищен, как же они проникают в него? И, главное, как с этим бороться?

Средство от мышей в домеСредство от мышей в доме
Средство от мышей в доме. Фото: Изображение Midjourney

Как мыши попадают в дом?

Мыши находчивы и могут пролезть в щели размером в сантиметр. Обычно они проникают через:

  • Трещины в фундаменте: небольших трещин достаточно, чтобы мыши могли проникнуть внутрь.
  • Отверстия в коммуникационных линиях: щели вокруг водопроводных труб, электропроводки и газопроводов — идеальные точки проникновения.
  • Вентиляционные отверстия на чердаке и в крыше: мыши могут забираться и проникать через вентиляционные отверстия в крыше и дымоходы.

Признаки того, что у вас в доме завелись мыши

Мыши оставляют характерные для грызунов следы:

1. Мышиный помет

Маленькие тёмно-коричневые экскременты рядом с источниками пищи, шкафами или плинтусами — явный признак того, что в вашем доме завелись мыши или крысы. Ваша задача — определить, кому она на самом деле принадлежит, поскольку грызуны сильно отличаются друг от друга, особенно когда дело касается методов борьбы с ними.

Например, мышиный помет отличается мелким размером, не больше 5 мм, и его большим количеством. У крыс он не менее сантиметра в длину, а экскрементов можно обнаружить гораздо меньше — от 20 до 50.

2. Звуки царапанья

Если ночью вы слышите скрежет или шорох, особенно в стенах или на потолке, скорее всего, в вашем доме передвигаются мыши.

3. Гнезда

Мыши строят гнёзда из таких материалов, как бумага, ткань или утеплитель. Вы часто можете найти их на чердаках, в гаражах или подвалах.

Самый эффективный способ избавиться от мышейСамый эффективный способ избавиться от мышей
Самый эффективный способ избавиться от мышей. Фото: Изображение Midjourney

Как защитить дом от мышей?

Как только вы поймёте, что мыши в доме, предпринимаем все меры:

1. Закройте места проникновения

Проверьте, нет ли трещин, зазоров или отверстий вокруг фундамента, дверей, окон и на чердаке. Используйте железные решетки, стальную вату и герметик для их заделки, так как мыши могут прогрызать мягкие материалы.

Автор канала Строим дом за городом рассказал, как во время службы в армии он столкнулся с нашествием мышей. Командир части решил кардинально подойти к решению проблемы, сняв всю обшивку и утеплитель с деревянных каркасовых казарм:

«Обычно мыши проникают в дом через места соединения нижней цокольной обвязки и стен. Мы оббили брус обвязки по периметру дома жестью, чтобы мыши не могли проникнуть в стены. Была оббита жестью и верхняя обвязка. Таким образом получился сплошной металлический пояс по периметру стен, через который в них не смогла проникнуть ни одна мыша.
Чтобы не допустить мышей на чердак, его засыпали керамзитом, сверху настелили дощатый пол и залили густым известковым раствором тонким слоем — мыши известь тоже не переносят».

Еще одним способов является использование стальной ваты или стальной шерсти, как ее называют:

«Стальная шерсть именно средней жёсткости отлично подходит для борьбы с грызунами. Мыши не могут прогрызть её, потому что она не такая мягкая, как тонкая. Большинство людей, которые используют стальную шерсть средней жёсткости для защиты от мышей, используют её вместе с силиконовым герметиком. Это помогает закрепить шерсть, чтобы мыши не могли её сдвинуть», — рассказывают эксперты издания Аnimals.
Средство от мышей в доме народными средствамиСредство от мышей в доме народными средствами
Средство от мышей в доме народными средствами. Фото: Изображение Midjourney

2. Обрезайте ветки

Ещё одна вещь, которую вы можете сделать, чтобы защитить свой дом, — это обрезать нависающие ветви деревьев. Дело в том, что мыши могут использовать их как опору, чтобы забраться на чердак.

3. Правильно храните продукты

Мыши всегда охотятся за едой. Храните все продукты, в том числе корм для домашних животных, в герметичных стеклянных или металлических контейнерах, чтобы не подпускать их.

4. Наведите порядок

Захламлённые помещения, такие как чердаки и гаражи, служат для мышей отличными укрытиями. Если поддерживать порядок, ваш дом будет менее привлекательным для грызунов.

5. Устраните утечки воды

Мышей привлекают источники воды, поэтому заделайте все протекающие трубы и краны, особенно зимой, когда на улице мало воды.

Ранее мы рассказывали, после какого «угощения» тараканы просто исчезают за раз.

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#Эмилия Шпилева#Мышь#Вредители#Грызуны#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад
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