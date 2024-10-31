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Posted 31 октября, 05:50

Published 31 октября, 05:50

Modified 31 октября, 05:53

Updated 31 октября, 05:53

Отопление уже вернули

Жители Новосибирска показали последствия ликвидации коммунальной аварии

31 октября 2024, 05:50
Фото: 1MI. Отопление уже вернули
В Новосибирске дома затопило после разрыва труб и коммунального ЧП в Новосибирске: видео прислали в редакцию Atas.info.

Авария произошла в Калининском и Заельцовском районах. Тысячи жителей города остались без отопления. Весь день коммунальщики трудились над устранением дефекта на ТЭЦ-4.

С каждым часом число отключенных домов от тепла все увеличивалось. Со временем горбольницу подключили к соседней ТЭЦ-5. Также у жильцов в некоторых домах начали лопаться трубы.

Были затоплены подъезды и квартиры. Чтобы пробраться в жилище, люди шли с зонтиками. Вода стекала по лестницам, а также из-за нее отрывались потолки, портился косметический ремонт. Убытки пообещали возместить.

В редакцию Atas.info читатели прислали видео последствий потопа. На кадрах видно, что вода стекала по потолку, по всем этажам и затопила входной подъезд.

Видео: atas.info.
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#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Авария#Отопление#Коммунальная авария
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