Жители Новосибирска показали последствия ликвидации коммунальной аварии

Posted 31 октября, 05:50
Published 31 октября, 05:50
Modified 31 октября, 05:53
Updated 31 октября, 05:53
Авария произошла в Калининском и Заельцовском районах. Тысячи жителей города остались без отопления. Весь день коммунальщики трудились над устранением дефекта на ТЭЦ-4.
С каждым часом число отключенных домов от тепла все увеличивалось. Со временем горбольницу подключили к соседней ТЭЦ-5. Также у жильцов в некоторых домах начали лопаться трубы.
Были затоплены подъезды и квартиры. Чтобы пробраться в жилище, люди шли с зонтиками. Вода стекала по лестницам, а также из-за нее отрывались потолки, портился косметический ремонт. Убытки пообещали возместить.
В редакцию Atas.info читатели прислали видео последствий потопа. На кадрах видно, что вода стекала по потолку, по всем этажам и затопила входной подъезд.