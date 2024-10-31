Жителям Новосибирска рассказали, как сэкономить в «Черную пятницу»

Posted 31 октября, 10:36
Published 31 октября, 10:36
Modified 31 октября, 10:38
Updated 31 октября, 10:38
Осенние распродажи в ноябре приносят радость шопоголикам. Одна из них — «11.11», а другая — «Черная пятница». В России магазины обещают скидки до 90%.
В этот период множество магазинов и онлайн-платформ начинают выкладывать вещи со скидками. Например, на «Озоне» или «Вайлдберриз» можно найти продукцию по сниженным ценам до 85% и 90%. Предложения касаются различных категорий товаров — от электроники и одежды до косметики и игрушек.
«Черная пятница» пришла к нам из США и стартует она ближе к концу ноября. В Америке это время тотальных распродаж, когда цены резко снижаются. Однако, в отличие от реалий США, в России скидки не такие большие. На электронику, одежду и мебель обычно предлагаются скидки до 30%, передают «Новые известия».
Начало распродажи «Черная пятница» обозначено на 29 ноября, но в некоторых местах могут начать акцию раньше. Чтобы сделать покупки с максимальной выгодой, важно следить за ценами заранее, сравнивать предложения и использовать купоны и промокоды для дополнительных скидок.