Жителям Новосибирска рассказали, как сэкономить в «Черную пятницу»

«Черная пятница» пришла к нам из США и стартует она ближе к концу ноября. В Америке это время тотальных распродаж, когда цены резко снижаются. Однако, в отличие от реалий США, в России скидки не такие большие. На электронику, одежду и мебель обычно предлагаются скидки до 30%, передают «Новые известия».