Аэроэкспресс в аэропорт Новосибирска — стоит ли ждать начало курсирования

Этот вариант является самым дешевым. Есть один нюанс — чтобы проложить пути, нужен второй пролет ж/д моста через Обь. Пока этот проект находится на стадии инвест программы, а реализуют его в ближайшие годы. Недавно в Новосибирске открыли проезд к СКИФу.