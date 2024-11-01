Аэроэкспресс в аэропорт Новосибирска — стоит ли ждать начало курсирования

Posted 1 ноября, 06:13
Published 1 ноября, 06:13
Modified 1 ноября, 06:15
Updated 1 ноября, 06:15
Пассажиры часто задаются вопросом, как добираться до аэропорта Толмачево. Общественный транспорт в виде автобуса ходит редко, к тому же, ехать туда не менее часа без пробок. Среди возможных вариантов решения проблемы, новосибирцы предлагают строительство аэроэкспресса.
По словам губернатора, строительство такого проекта пока в планы региона не входит. Вместо аэроэкспресса, Андрей Травников предложил развивать электричку, а для этого необходимо продлить ветку железной дороги.
Этот вариант является самым дешевым. Есть один нюанс — чтобы проложить пути, нужен второй пролет ж/д моста через Обь. Пока этот проект находится на стадии инвест программы, а реализуют его в ближайшие годы. Недавно в Новосибирске открыли проезд к СКИФу.