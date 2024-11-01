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Posted 1 ноября, 06:13

Published 1 ноября, 06:13

Modified 1 ноября, 06:15

Updated 1 ноября, 06:15

Найден самый дешевый способ решения проблемы

Аэроэкспресс в аэропорт Новосибирска — стоит ли ждать начало курсирования

1 ноября 2024, 06:13
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Найден самый дешевый способ решения проблемы

Новосибирцам рассказали о перспективах появления аэроэкспресса в аэропорт

В Новосибирске в ближайшее время не собираются возводить аэроэкспресс до аэропорта, о чем сообщил губернатор Андрей Травников.

Пассажиры часто задаются вопросом, как добираться до аэропорта Толмачево. Общественный транспорт в виде автобуса ходит редко, к тому же, ехать туда не менее часа без пробок. Среди возможных вариантов решения проблемы, новосибирцы предлагают строительство аэроэкспресса.

По словам губернатора, строительство такого проекта пока в планы региона не входит. Вместо аэроэкспресса, Андрей Травников предложил развивать электричку, а для этого необходимо продлить ветку железной дороги.

Этот вариант является самым дешевым. Есть один нюанс — чтобы проложить пути, нужен второй пролет ж/д моста через Обь. Пока этот проект находится на стадии инвест программы, а реализуют его в ближайшие годы. Недавно в Новосибирске открыли проезд к СКИФу.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Строительство#Аэропорт#Аэропорт Толмачево
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