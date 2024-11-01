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Posted 1 ноября, 02:25

Published 1 ноября, 02:25

Modified 1 ноября, 02:27

Updated 1 ноября, 02:27

Какие законы вступили в силу

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2024 — какие законы вступили в силу

1 ноября 2024, 02:25
Фото: 1MI. Какие законы вступили в силу

Новосибирцам напомнили об изменениях в законах с 1 ноября

С 1 ноября 2024 в России вступают в силу ряд законов: рассказываем подробнее о нововведениях.

Компенсация за ЖКХ

Чтобы жильцы получили компенсацию, необходимо избавиться от долгов за ЖКУ. Если задолженность за последние три года была погашена и это подтверждает суд, то деньги получить еще можно, а вот если нет — то увы. Однако стоит уточнить, что если долг копился всего пару месяцев, то претендовать на выплату есть смысл.

 

Маркировка публичных каналов

Теперь владельцы каналов в Telegram и групп в других соцсетях должны передавать данные о себе и своем канале в Роскомнадзор. Регистрации подлежат только те, кто имеет от 10 тысяч подписчиков.

Регистрация весьма не сложная. Это можно сделать с помощью чат-бота, сайта Роскомнадзора и Госуслуг. Передача данных позволит размещать рекламу и принимать донаты.

Каналы в ТГ придется регистрироватьКаналы в ТГ придется регистрировать
Каналы в ТГ придется регистрировать. Фото: 1MI

Тарифы СПБ

В Системе быстрых платежей вводят комиссию на переводы. Теперь перевести деньги на свой счет в другом банке выше чем 30 млн рублей, с клиентов возьмут комиссию в размере 0,5% от суммы перевода.

За налоги, штрафы, оплату детского сада и тому подобное, комиссию брать не будут. Также разрешено беспроцентно переводить деньги на электронный кошелек, но в размере до 100 тысяч в месяц.

 

Выплаты донорам

Людям, кто имеет значок «Почетный донор России», назначат ежегодную выплату. Поступать на счет она будет автоматически, но только с 30 ноября. Единственное, нужно разрешить на Госуслугах использовать ваши реквизиты банковских счетов. Размер выплаты составляет 17 тысяч рублей.

Новые законы изменят жизнь россиян с ноября 2024 года
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