Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2024 — какие законы вступили в силу

Posted 1 ноября, 02:25
Published 1 ноября, 02:25
Modified 1 ноября, 02:27
Updated 1 ноября, 02:27
Чтобы жильцы получили компенсацию, необходимо избавиться от долгов за ЖКУ. Если задолженность за последние три года была погашена и это подтверждает суд, то деньги получить еще можно, а вот если нет — то увы. Однако стоит уточнить, что если долг копился всего пару месяцев, то претендовать на выплату есть смысл.
Теперь владельцы каналов в Telegram и групп в других соцсетях должны передавать данные о себе и своем канале в Роскомнадзор. Регистрации подлежат только те, кто имеет от 10 тысяч подписчиков.
Регистрация весьма не сложная. Это можно сделать с помощью чат-бота, сайта Роскомнадзора и Госуслуг. Передача данных позволит размещать рекламу и принимать донаты.
В Системе быстрых платежей вводят комиссию на переводы. Теперь перевести деньги на свой счет в другом банке выше чем 30 млн рублей, с клиентов возьмут комиссию в размере 0,5% от суммы перевода.
За налоги, штрафы, оплату детского сада и тому подобное, комиссию брать не будут. Также разрешено беспроцентно переводить деньги на электронный кошелек, но в размере до 100 тысяч в месяц.
Людям, кто имеет значок «Почетный донор России», назначат ежегодную выплату. Поступать на счет она будет автоматически, но только с 30 ноября. Единственное, нужно разрешить на Госуслугах использовать ваши реквизиты банковских счетов. Размер выплаты составляет 17 тысяч рублей.