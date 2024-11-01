Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2024 — какие законы вступили в силу

Чтобы жильцы получили компенсацию, необходимо избавиться от долгов за ЖКУ. Если задолженность за последние три года была погашена и это подтверждает суд, то деньги получить еще можно, а вот если нет — то увы. Однако стоит уточнить, что если долг копился всего пару месяцев, то претендовать на выплату есть смысл.