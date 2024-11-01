Что подарить коллегам на Новый год — идеи для приятных сюрпризов

Posted 1 ноября, 02:45
Published 1 ноября, 02:45
Modified 1 ноября, 02:47
Updated 1 ноября, 02:47
Два месяца осталось до Нового года. Организации часто закупают подарки для сотрудников. Больше всего работники желают получить в виде презента подарочный сертификат. Также они будут рады электроники, товарам для дома, одежде и корпоративному мерчу. Кое-кто готов получать подарки в виде еды.
Но не все сотрудники желают получать приятные бонусы от компании, узнали в «Золотом Яблоке» и hh.ru. Некоторые готовы воздержаться от презентов начальства.
Тем временем скоро начинаются ноябрьские распродажи. Они точно ударят по кошельку горожан, так как продавцы делают огромные скидки. Чтобы не разориться, есть несколько советов.