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Posted 1 ноября, 02:45

Published 1 ноября, 02:45

Modified 1 ноября, 02:47

Updated 1 ноября, 02:47

Какие подарки нужны новосибирцам

Что подарить коллегам на Новый год — идеи для приятных сюрпризов

1 ноября 2024, 02:45
Фото: 1MI. Какие подарки нужны новосибирцам

Стало известно, что хотят получить новосибирцы в подарок от коллег на Новый год

Названы подарки, которые желают получить жители Новосибирска на своей работе, выяснили аналитики.

Два месяца осталось до Нового года. Организации часто закупают подарки для сотрудников. Больше всего работники желают получить в виде презента подарочный сертификат. Также они будут рады электроники, товарам для дома, одежде и корпоративному мерчу. Кое-кто готов получать подарки в виде еды.

Но не все сотрудники желают получать приятные бонусы от компании, узнали в «Золотом Яблоке» и hh.ru. Некоторые готовы воздержаться от презентов начальства.

Тем временем скоро начинаются ноябрьские распродажи. Они точно ударят по кошельку горожан, так как продавцы делают огромные скидки. Чтобы не разориться, есть несколько советов.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Работа#Новый год#Подарки
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