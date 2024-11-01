Дмитриевская родительская суббота 2 ноября: приметы и что нельзя делать

Имя «Дмитриевская» связано с Димитрием Солунским, который был небесным покровителем Дмитрия Донского. Святой был известен своими чудесами и исцелениями, и с тех пор его почитают как защитника православной веры. В первый раз панихида по всем погибшим на Куликовом поле была совершена на 40-й день после битвы, и с тех пор традиция продолжалась, постепенно приобретая характер родительской субботы.