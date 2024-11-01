Долгожданный проезд к СКИФу открыли в Новосибирске

Posted 1 ноября, 06:03
Published 1 ноября, 06:03
Modified 1 ноября, 06:05
Updated 1 ноября, 06:05
Эстакаду на обходе Кольцово открыли для проезда. Движение автомобилистов заработало 31 октября. Дорога ведет до СКИФа. Она строится с 2021 года.
В Новосибирске открылось движение к СКИФу (Сибирскому кольцевому источнику фотонов). Специальная комиссия одобрила запуск транспорта. Проезд пока назвали рабочим.
Максимальная разрешенной скорость движения составляет 40 километров в час. Водителям необходимо ориентироваться на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.