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Posted 1 ноября, 06:03

Published 1 ноября, 06:03

Modified 1 ноября, 06:05

Updated 1 ноября, 06:05

Проезд открыт

Долгожданный проезд к СКИФу открыли в Новосибирске

1 ноября 2024, 06:03
Фото: 1MI. Проезд открыт
В Новосибирске сделали свободным проезд к СКИФу, о чем информирует ТУАД.

Эстакаду на обходе Кольцово открыли для проезда. Движение автомобилистов заработало 31 октября. Дорога ведет до СКИФа. Она строится с 2021 года.

В Новосибирске открылось движение к СКИФу (Сибирскому кольцевому источнику фотонов). Специальная комиссия одобрила запуск транспорта. Проезд пока назвали рабочим.

Максимальная разрешенной скорость движения составляет 40 километров в час. Водителям необходимо ориентироваться на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#СКИФ#Проезд#Кольцово
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