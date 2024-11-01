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Posted 1 ноября, 18:35

Published 1 ноября, 18:35

Modified 1 ноября, 18:35

Updated 1 ноября, 18:35

Бокал вина

Два часа на покупку: власти рассказали, введут ли жесткий запрет на продажу алкоголя

1 ноября 2024, 18:35
Фото: atas.info. Бокал вина

Новосибирские власти рассказали введут ли частичный запрет на продажу алкоголя

В Вологодской области приняли решение жестко ограничить продажу алкогольных напитков — теперь спиртное там будет продаваться только два часа в день, с 12:00 до 14:00. Стало известно, будет ли введена аналогичная мера в Новосибирской области.

Нововведение в Вологодской области вступит в силу 1 марта 2025 года и коснется не только розничных магазинов, но и заведений, которые маскируются под общепит и продают алкоголь круглосуточно. Кроме того, будут введены дни полного запрета на продажу спиртного, такие как День знаний и Всероссийский день трезвости и другие. Исключение составят праздничные дни, включая Новый год и День Победы. Эта мера была принята на фоне высокого уровня алкоголизма в регионе, который занимает 71-е место в федеральном рейтинге трезвости.

В других регионах подобные инициативы вызвали оживленные обсуждения. В частности, в Новосибирской области также стоят задачи по борьбе с алкогольной зависимостью, однако власти пока не планируют вводить столь строгие меры.

«В настоящий момент подобные инициативы не рассматриваются», — рассказали Atas.Info в правительстве региона.

Обсуждаются лишь ограничения для работы так называемых «наливаек» в жилых домах и запрет их работы ночью. Законопроект, направленный на борьбу с этим явлением, уже принят в первом чтении в Законодательном собрании Новосибирской области и может быть окончательно утвержден в ближайшее время.

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#Алина Гурицкая#Общество#Запрет#Продажа#Алкоголь#Спиртное#Ограничения
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