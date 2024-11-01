Два часа на покупку: власти рассказали, введут ли жесткий запрет на продажу алкоголя

Нововведение в Вологодской области вступит в силу 1 марта 2025 года и коснется не только розничных магазинов, но и заведений, которые маскируются под общепит и продают алкоголь круглосуточно. Кроме того, будут введены дни полного запрета на продажу спиртного, такие как День знаний и Всероссийский день трезвости и другие. Исключение составят праздничные дни, включая Новый год и День Победы. Эта мера была принята на фоне высокого уровня алкоголизма в регионе, который занимает 71-е место в федеральном рейтинге трезвости.